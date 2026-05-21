Гонщик «Астаны» в третий раз поднялся на подиум «Джиро д’Италия»

Этап протяженностью 175 километров стартовал в Империи и завершился в Нови-Лигуре. Победу одержал бельгиец Алек Сегарт из Bahrain Victorious, сумевший провести успешную сольную атаку на заключительных километрах дистанции. Вторым финишировал Тон Артс из Lotto Intermarché. Томас Сильва пересек финишную черту спустя три секунды после победителя и замкнул тройку призеров.

После гонки Сильва отметил, что этап был непредсказуемым, а ключевые события развернулись на подъеме, где ряд команд взвинтили темп, чтобы лишить спринтеров шансов на борьбу за победу.

— У нашей команды в этой группе было несколько гонщиков, и мы понимали, что придется разыгрывать спринт со мной. Алек Сегарт был очень силен на последних трех километрах и одержал победу. Поздравляю его с этим, — сказал он.

Он также поблагодарил своего товарища по команде Альберто Беттиоля за отличную работу на заключительном отрезке дистанции, отметив, что тот вывел его на выгодную позицию перед финишем.

Стоит отметить, что гонщики XDS Astana Team продолжают демонстрировать высокие результаты на нынешней «Джиро». Накануне Диего Улисси также финишировал третьим на 11-м этапе гонки. Ранее Давиде Баллерини одержал победу на шестом этапе многодневки.

Сам Томас Сильва уже успел стать одним из главных открытий нынешней «Джиро д’Италия». Он выиграл второй этап гонки и в течение двух дней удерживал розовую майку лидера. Кроме того, ранее уругваец также поднимался на пьедестал, заняв третье место на пятом этапе.