РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Гонщик «Астаны» стал вторым на старте многодневки в Китае

    Гонщик XDS Astana Team Макс Кантер занял второе место на первом этапе многодневной велогонки «Тур Гуанси» в Китае, передает агентство Kazinform.

    Гонщик «Астаны» стал вторым на старте многодневки в Китае
    Фото: XDS Astana Team/SprintCycling

    Первый этап заключительной гонки мирового тура сезона завершился массовым спринтом. На последних 500 метрах дистанции произошел крупный завал, однако, как сообщили в пресс-службе казахстанской команды, ни один из гонщиков XDS Astana Team не пострадал.

    Маршрут этапа протянулся по дорогам Фанчэнгана и составил 149,4 км. 27-летний немецкий спринтер из «Астаны» показал уверенное выступление, уступив на финише лишь Полю Манье из Soudal Quick-Step (3:19:37). Третьим стал Йорди Мёйс из Red Bull-Bora-Hansgrohe.

    — Сегодня было ожидаемо, что этап завершится спринтом, так что главной задачей было постараться оставаться спокойным весь день и сохранить как можно больше сил на финал. Команда отлично защищала меня, держала в позиции в пелотоне, привозила воду. На заключительных двух километрах нам удалось продвинуться вперед и войти в последний поворот на хорошей позиции. Дальше я открыл свой спринт и финишировал вторым. Думаю, это хорошее начало гонки для нас, — сказал Макс Кантер пресс-службе клуба.

    Недавно велогонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли стал триумфатором многодневной гонки «Тур озера Тайху» в Китае. 

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Китай
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают