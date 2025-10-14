Гонщик «Астаны» стал вторым на старте многодневки в Китае

Первый этап заключительной гонки мирового тура сезона завершился массовым спринтом. На последних 500 метрах дистанции произошел крупный завал, однако, как сообщили в пресс-службе казахстанской команды, ни один из гонщиков XDS Astana Team не пострадал.

Маршрут этапа протянулся по дорогам Фанчэнгана и составил 149,4 км. 27-летний немецкий спринтер из «Астаны» показал уверенное выступление, уступив на финише лишь Полю Манье из Soudal Quick-Step (3:19:37). Третьим стал Йорди Мёйс из Red Bull-Bora-Hansgrohe.

— Сегодня было ожидаемо, что этап завершится спринтом, так что главной задачей было постараться оставаться спокойным весь день и сохранить как можно больше сил на финал. Команда отлично защищала меня, держала в позиции в пелотоне, привозила воду. На заключительных двух километрах нам удалось продвинуться вперед и войти в последний поворот на хорошей позиции. Дальше я открыл свой спринт и финишировал вторым. Думаю, это хорошее начало гонки для нас, — сказал Макс Кантер пресс-службе клуба.

Недавно велогонщик XDS Astana Team Маттео Малучелли стал триумфатором многодневной гонки «Тур озера Тайху» в Китае.