Гонщик «Астаны» стал победителем многодневки в Китае

Финальный этап «Тура озера Цинхай» прошел в Сихайчжэне и после 121,3 километра завершился массовым спринтом, где новозеландец, представляющий казахстанскую велокоманду, Аарон Гейт занял третье место.

Гонщик команды XDS Astana Development Team Сантьяго Умба провел заключительный день гонки в отрыве, выиграв два промежуточных спринта и заработав ценные бонусные секунды. Его работа помогла Хеноку Мулюбырхану укрепить лидерство в генеральной классификации и в итоге завоевать итоговую победу. Харольд Мартин Лопес, еще один гонщик «Астаны», замкнул тройку призеров общего зачета.

— Эта победа для меня многое значит. Несколько месяцев назад мы с тренерами обсуждали мой гоночный календарь, и Цинхай был моей важной целью. Я знал, что должен приехать сюда за победой. На этой неделе мы были полностью сосредоточены на том, чтобы завоевать майку лидера, и действовали согласно нашему плану. Мы провели отличную гонку, и то, что мы заняли первое и третье места в генеральной классификации, это подтверждает. Каждый внёс свой вклад в этот успех. Я благодарен всем членам команды за их работу и поддержку, – сказал Хенок Мулюбырхан.

Спортивный директор XDS Astana Team Дмитрий Седун подчеркнул, что у команды были амбиции показать высокий результат, а именно победить в генеральной классификации.

— Гонка вышла довольно тяжелой, команды, которые сюда приехали были очень хорошо подготовлены и до последнего момента все было довольно близко. В итоге, мы выиграли с преимуществом в две секунды. Команда работала слаженно, но было непросто, так как у нас было шесть гонщиков после того, как заболел и сошел Гадзоли. Мы довольны финальным результатом и завтра будем возвращаться домой с победой, – добавил он.

Ранее Хенок Мулюбырхан занял третье место на седьмом этапе гонки «Тур Озера Цинхай» в Китае и вышел в лидеры генеральной классификации.