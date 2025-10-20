Гонщик «Астаны» финишировал третьим на итальянской однодневке

Маршрут заключительного старта сезона пролегал по направлению Соаве — Бассано-дель-Граппа и составил 180,5 км. Победителем стал норвежец Сакариас Коллер Лоланд из команды Uno-X Mobility, второе место занял бельгиец Флориан Вермеерш (UAE Team Emirates-XRG), а замкнул тройку лидеров итальянский гонщик «Астаны» Диего Улисси.

Отметим, что Veneto Classic — относительно молодая, но уже популярная шоссейная гонка, проводимая в Италии с 2021 года.

Ранее в этом сезоне Диего Улисси одержал победу на итальянской однодневке «Джиро делл’Аппеннино».