23:12, 19 Октябрь 2025 | GMT +5
Гонщик «Астаны» финишировал третьим на итальянской однодневке
Гонщик XDS Astana Team Диего Улисси занял третье место на итальянской однодневной гонке Veneto Classic, передает агентство Kazinform.
Маршрут заключительного старта сезона пролегал по направлению Соаве — Бассано-дель-Граппа и составил 180,5 км. Победителем стал норвежец Сакариас Коллер Лоланд из команды Uno-X Mobility, второе место занял бельгиец Флориан Вермеерш (UAE Team Emirates-XRG), а замкнул тройку лидеров итальянский гонщик «Астаны» Диего Улисси.
Отметим, что Veneto Classic — относительно молодая, но уже популярная шоссейная гонка, проводимая в Италии с 2021 года.
Ранее в этом сезоне Диего Улисси одержал победу на итальянской однодневке «Джиро делл’Аппеннино».