Гонконгский регулятор одобрил первый привязанный к криптовалюте Solana биржевой фонд
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга одобрила выпуск первого в регионе биржевого инвестиционного фонда (ETF), основанного на криптовалюте Solana, передает Kazinform со ссылкой на местные СМИ.
Таким образом, Solana стала третьим цифровым активом, получившим разрешение на выпуск спотового ETF в Гонконге, после Bitcoin и Ethereum. Новый фонд опередил американские биржи, где аналогичные продукты пока не запущены.
По аналогии с одобрением ETF на Ethereum в 2024 году, гонконгский регулятор вновь оказался быстрее американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, дав зеленый свет выходу на рынок ChinaAMC Solana ETF. Торги стартуют 27 октября.
Хотя схожие фонды уже обращаются в ряде стран, новый продукт станет первым ETF на Solana в Азии и одновременно первым подобным инструментом на одном из крупнейших мировых финансовых рынков.
Ранее мы писали, что Гонконг открывает рынок стейблкоинов.