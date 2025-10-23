РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Гонконгский регулятор одобрил первый привязанный к криптовалюте Solana биржевой фонд

    Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга одобрила выпуск первого в регионе биржевого инвестиционного фонда (ETF), основанного на криптовалюте Solana, передает Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    Гонконгский регулятор одобрил первый привязанный к криптовалюте Solana биржевой фонд
    Фото: CGTN

    Таким образом, Solana стала третьим цифровым активом, получившим разрешение на выпуск спотового ETF в Гонконге, после Bitcoin и Ethereum. Новый фонд опередил американские биржи, где аналогичные продукты пока не запущены.

    По аналогии с одобрением ETF на Ethereum в 2024 году, гонконгский регулятор вновь оказался быстрее американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, дав зеленый свет выходу на рынок ChinaAMC Solana ETF. Торги стартуют 27 октября.

    Хотя схожие фонды уже обращаются в ряде стран, новый продукт станет первым ETF на Solana в Азии и одновременно первым подобным инструментом на одном из крупнейших мировых финансовых рынков.

    Ранее мы писали, что Гонконг открывает рынок стейблкоинов.

