Гонконгский регулятор одобрил первый привязанный к криптовалюте Solana биржевой фонд

Таким образом, Solana стала третьим цифровым активом, получившим разрешение на выпуск спотового ETF в Гонконге, после Bitcoin и Ethereum. Новый фонд опередил американские биржи, где аналогичные продукты пока не запущены.

По аналогии с одобрением ETF на Ethereum в 2024 году, гонконгский регулятор вновь оказался быстрее американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, дав зеленый свет выходу на рынок ChinaAMC Solana ETF. Торги стартуют 27 октября.

Хотя схожие фонды уже обращаются в ряде стран, новый продукт станет первым ETF на Solana в Азии и одновременно первым подобным инструментом на одном из крупнейших мировых финансовых рынков.

