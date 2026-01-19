РУ
    14:20, 19 Январь 2026 | GMT +5

    «Гонконгским гриппом» заразились 215 человек в СКО

    В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона у 215 человек выявлен грипп типа A/H3N2, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    ОРВИ
    Фото: pexels.com

    Опасным вирусом заразились, в основном, взрослые. Как сообщила пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, из числа заболевших 129 — взрослые, 86 — дети. 

    В течение эпидемиологического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями заразились 44 159 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона заболеваемость снизилась на 9,4%. Более 29 тысяч, или 65,8% из числа обратившихся за врачебной помощью, — дети до 14 лет. 

    Как говорят специалисты, уровень заболеваемости ранее немного снизился, на прошлой неделе зарегистрированы 2 424 случая ОРВИ. 

    — При заражении гриппом появляются симптомы в виде повышения температуры тела, слабости, боли в горле, заложенности носа. При появлении первых признаков ОРВИ и гриппа нельзя заниматься самолечением, нужно срочно обратиться за медицинской помощью, вызвать врача на дом. Затяжная болезнь обычно сопровождается осложнениями. Среди них наиболее распространенное и опасное — пневмония, — говорят врачи.

    Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области зарегистрирован свиной грипп.

    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
