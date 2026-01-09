Случай свиного гриппа зарегистрирован в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области, данный показатель на 19,6 % ниже по сравнению с аналогичным эпидемиологическим периодом 2024–2025 годов, когда было зафиксировано 77 928 заболевших.

Из общего числа заболевших 44 920 человек составляют дети в возрасте до 14 лет. В том числе 785 случаев приходится на детей в возрасте до одного года. Среди заболевших также зарегистрированы 136 беременных женщин.

По данным департамента, с 1 октября гриппом заболели 189 человек. У 188 из них был лабораторно подтвержден вирус гриппа типа A подтипа H3N2, известный как гонконгский грипп.

Вместе с тем, недавно был зарегистрирован один случай заражения вирусом гриппа типа A подтипа H1N1 или свиным гриппом. В целом уровень заболеваемости гриппом увеличился в 2,8 раз.

При этом основную часть заболевших составляют дети: 135 человек — в возрасте до 14 лет. Кроме того, грипп был выявлен у 16 беременных женщин.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области напоминает о важности вакцинации против гриппа для всех категорий населения, особенно для детей и беременных женщин.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Западно-Казахстанской области число заболевших гонконгским гриппом увеличилось в 3,5 раза.