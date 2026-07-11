Гонконгская авиакомпания откроет рейсы в Казахстан

Авиакомпания Cathay Pacific планирует открыть грузовые рейсы в Астану с августа 2026 года и пассажирское сообщение Гонконг–Алматы с января 2027 года, передает Kazinform со ссылкой на Министерством транспорта Казахстана.

— Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе проводится работапо расширению географии международных полетов и привлечению новых иностранных авиаперевозчиков. С этой целью состоялась встреча Председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой с Региональным менеджером авиакомпании «Cathay» (Гонконг) по Ближнему Востоку г-ном Оливером Коэльо, — говорится в сообщении.

В ходе встречи г-н Оливер Коэльо сообщил о планах авиакомпании по открытию регулярных грузовых рейсов в г. Астана с частотой до 5 рейсов в неделю на воздушных судах типа «Боинг-747» с 1 августа т. г. Кроме того, представитель авиакомпании проинформировал о намерении с января 2027 года начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Гонконг –Алматы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах типа «Эйрбас-330».

Салтанат Томпиева подтвердила готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие в реализации данных проектов.

Также по итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по выполнению необходимых процедур для запуска грузовых и пассажирских рейсов, а также поддерживать тесное взаимодействие по вопросам развития воздушного сообщения между Казахстаном и Гонконгом.

Как отметили в Минтранспорте РК, открытие новых рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических и туристических связей, расширению логистических возможностей, а также укреплению сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом.

— «Cathay» — национальная авиакомпания Гонконга и один из крупнейших международных авиаперевозчиков Азии. Авиакомпания, с учетом дочерних подразделений эксплуатирует порядка 237 воздушных судов, выполняет пассажирские перевозки более чем по 100 направлениям.«Cathay Cargo» осуществляет регулярные грузовые перевозки по 41 направлению, а также перевозит свыше 1,67 млн тонн грузов в год, входя в число ведущих мировых операторов авиагрузовых перевозок, — подчеркнули в Министерстве.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Греции в Германию, во время полета разбился иллюминатор, и в него затянуло сидевшего у окна пассажира.