Пассажира затянуло в разбившийся иллюминатор лайнера Ryanair

В самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Греции в Германию, во время полета разбился иллюминатор, и в него затянуло сидевшего у окна пассажира, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Об этом очевидцы сообщили в пятницу, 10 июля, греческой радиостанции Radio Thessaloniki и немецкому агентству dpa.

По их рассказам, голова и плечи 61-летнего жителя Сербии оказались снаружи, и нескольким пассажирам с трудом удалось удержать его в салоне. В самолете, летевшем из Салоник в Мемминген на юге Германии, выпали кислородные маски. Пилот прервал полет и вернулся в аэропорт отправления.

Пострадавшего пассажира доставили на скорой помощи в больницу в Салониках, обошлось без серьезных травм. Резервный самолет доставил остальных пассажиров в Германию.