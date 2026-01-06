Гонконг расширяет «песочницу» генеративного ИИ на новые отрасли

Инициатива реализуется в рамках пятилетнего плана Fintech 2030. В его рамках HKMA намерено расширить городскую песочницу генеративного ИИ и распространить ее на новые отрасли. Ожидается, что это позволит повысить качество управления рисками, эффективность выявления мошенничества и уровень клиентского сервиса.

— Разнообразие взглядов со стороны различных секторов может привести к более креативным и эффективным решениям, особенно в такой стремительно развивающейся области, как искусственный интеллект. Различные секторы также располагают разными типами данных, которые могут быть полезны для обучения и совершенствования моделей ИИ, — отметил глава HKMA Эдди Юэ Вайман.

По его словам, в настоящее время продолжаются консультации с ключевыми финансовыми регуляторами, включая Управление страхования и Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам, с целью расширения охвата инициативы и стимулирования более широкого отраслевого участия.

