Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Голубое топливо: как развивается газовая отрасль Казахстана
29 Июля 2022 12:30

Голубое топливо: как развивается газовая отрасль Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Газ стал глобальным трендом в мировой экономике. В 2021 году его потребление выросло на 4,8% и впервые превысило 4 трлн кубометров. В Казахстане потребление также увеличивается. Однако темпы добычи газа не поспевают за спросом. О прогнозах баланса газа на ближайшие годы и о том, как будет развиваться газовая отрасль страны, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Потребление газа растет во всем мире

По данным экспертов, за последние несколько лет роль газа в экономике стран мира стала усиливаться ввиду того, что его применение стало более широким. Мировое потребление газа в 2021 году увеличилось на 4,8 % и впервые превысило 4 трлн кубометров. И если в США и в странах G7 потребление осталось на прежнем уровне, то в странах Европы оно выросло за последние 10 лет, достигнув максимума спроса - чуть более 571 млрд кубометров. Причиной, в том числе, послужил переход с угля на газ.

Кроме того, существенный вклад в изменение мирового газового торгового баланса внес резкий рост спроса в Азии. Тенденция к повышению потребления газа наблюдается во всем мире. Исключение составляют только некоторые страны. Например, в Японии потребление газа, наоборот, снизилось на 4,4% за счет сокращения потребления электричества, перехода на атомную энергетику и выработку электроэнергии из возобновляемых ресурсов.

Ниже представлен график тенденций потребления газа в мире.

Таким образом, газ стал глобальным трендом мира, следствие которого - беспрецедентный темп восстановления цен на это полезное ископаемое.

Потребление газа в Казахстане растет ежегодно на 7%

Потребление газа растет и в Казахстане. В стране полным ходом осуществляется газификация регионов. К 2030 году газификацией планируется охватить 65% казахстанцев – 13,5 млн человек. Промышленные объекты также переходят на газ.

По данным Министерства энергетики, потребление газа в Казахстане в течение последних 5 лет выросло на 35%. Ежегодный прирост составил 7%.

«По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана. Роль газа с учетом его широкого применения растет как в мировой, так и в отечественной экономике. Потребление газа внутри страны также устойчиво растет – с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд кубометров - с 13,8 до 18,6 млрд кубометров», - сказал министр энергетики Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе в июне текущего года.

Ниже представлены графики тенденций потребления и доли газа в совокупном потреблении энергии Казахстане.

В условиях растущего потребления добыча должна соответствовать необходимым объемам.

Как добывается газ в Казахстане

Основные доказанные запасы газа страны сосредоточены в Западном Казахстане на нефтяных месторождениях Карачаганак, Тенгиз и Кашаган (81%).

По данным Минэнерго, в 2021 году добыча сырого газа составила 53,8 млрд кубометров. План на 2022 год — 54,5 млрд кубометров. Производство товарного газа составило 29,4 млрд кубометров. План на 2022 год – 29,6 млрд кубометров. Потребление газа - 18,6 млрд кубометров в 2021 году.

Общая добыча газа в стране превышает потребление, однако, все же, есть риск столкнуться с его дефицитом. Об этом сказал министр энергетики Болат Акчулаков в ходе правчаса в Мажилисе.

При этом, основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли министр назвал политику сдерживания цен. Из-за политики сдерживания цен, цена товарного газа, реализуемого в Казахстане, убыточна.

«Основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов. В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак, ТШО, на которые будут приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа», - отметил глава Минэнерго.

Поэтому, необходимо актуализировать ценовую политику.

«Учитывая низкую заинтересованность недропользователей в расширении ресурсной базы, с учетом цен, не покрывающих себестоимость производства газа, необходимы соответствующие стимулирующие меры и актуализация ценовой политики. В этой связи остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы нашей страны путем стимулирующих мер для газовых проектов», - отметил глава ведомства.

Стимулирующие меры были проработаны и были созданы фискальные преференции для новых газовых проектов в виде налоговых освобождений: отмена корпоративного подоходного налога КПН на 10 лет с даты начала добычи, отмена экспортной таможенной пошлины ЭТП на 10 лет с даты начала добычи и предоставление права перехода на альтернативный налог на недропользование (АНН).

Вообще, извлекаемых, потенциальных запасов страны в 3,8 трлн кубометров хватит на более, чем 100 лет.

О развитии добычи газа сказал и Глава государства еще в июне прошлого года.

«Газовая отрасль занимает важное место в социально-экономическом развитии. Потребление газа в стране растет с каждым годом, однако темпы добычи газа не соответствуют этому росту», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с акимами городов и представителями газовой отрасли в июне 2021 года.

При этом, он отметил, что за 30 лет прогресса в разведке и освоении газовых месторождений не было.

«Основные открытия углеводородного сырья за годы независимости пришлись на нефтяные месторождения. Прогресс в разведке и освоении газовых месторождений, в том числе по активам на Каспии, фактически отсутствует. Поэтому расширение ресурсной базы газа через проведение геологоразведочных работ является приоритетом для Правительства и Фонда «Самрук-Казына», – подчеркнул Президент.

В связи с этим Глава государство дал поручение по переходу АО «КазТрансГаз» в статус национальной компании АО «НК QazaqGaz» с правом недропользования на новые газовые месторождения. Президент отметил, что АО «НК QazaqGaz» будет осуществлять деятельность по всей цепочке от геологоразведки до реализации конечной продукции.

Поручение Президента о трансформации «КазТрансГаза» в полноценную вертикально-интегрированную компанию было выполнено в ноябре 2021 года. Организация получила преимущественное право по разведке и добыче на газовых и газоконденсатных месторождениях.

«Для газовой отрасли страны это один из важнейших исторических моментов. За годы независимости «КазТрансГаз» стал важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Центральной Азии. Голубое топливо, тепло и уют пришли в дома более 9 млн казахстанцев, порядка 50 тыс. предприятий пользуются природным газом. Это значительный вклад газовиков в социально-экономическое развитие страны», - отметила пресс-служба АО «НК QazaqGaz».
Национальная компания определила основные задачи: ускоренный прирост ресурсной базы газа, стимулирование производства товарного газа, геологоразведка и добыча газа, как на действующих, так и на новых месторождениях.

Комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы

В июле текущего года был утвержден Комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы.

«К 2030 году добыча сырого газа в Казахстане увеличится на 43,2% и ожидается на уровне 87 млрд кубометров, из них только 42,1 млрд кубометров будет переработано в товарный газ (48%). Остальной газ будет использован на собственные нужды или закачан обратно в пласт», - говорится в утвержденном комплексном плане развития газовой отрасли страны.

Поскольку проведение геологоразведки является затратным и высокорискованным, в нацкомпании QazaqGaz отметили, что в первую очередь она сосредоточит свои силы на добычу уже выявленных ресурсов газа. По мере выработки месторождений будут проводиться разведочные работы с целью восполнения запасов.

«За счет реализации проектов «Центральный Урихтау», «Западная Прорва», а также «Анабай» и «Придорожное» добыча газа может достичь 2,2 млрд кубометров к 2030 году. Дополнительно есть подтвержденные запасы газа в размере 4,5 млрд кубометров на месторождениях Ансаган, Рожковское, Тепловско-Токаревская группа, предполагается также переработка дополнительных 2,5 млрд кубометров газа с Карачаганака», - отмечено в плане.

При этом, с учетом увеличения добычи сырого газа и производства товарного газа, развития газификации южных и центральных районов Казахстана, перевода предприятий тепло- и электрогенерации на газ будет проводиться строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент мощностью 10 млрд кубометров в год и более.

QazaqGaz уже приступил к строительству ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров. И сейчас проводятся работы по расширению ресурсной базы за счет новых проектов разведки и добычи газа.

Что касается актуализации ценовой политики, о которой говорил министр, QazaqGaz в условиях дефицита ресурса товарного газа, убыточности цен на внутреннем рынке инициировал комплекс предложений в законопроект - «быстрые меры» по социально справедливой реформе ценообразования. В том числе расширение перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам.

В целом, баланс газа на 2022-2030 годы выглядит следующим образом согласно Комплексному плану.


В таблице представлены прогнозные показатели добычи, производства газа и его перспективное потребление.

Управляющий директор - директор департамента базовых отраслей НПП «Атамекен» Динмухаммед Кудайбергенов объяснил, как складывается дефицит газа.

«Дефицит газа складывается за счет существенного роста перспективного потребления, в среднем 77% в период 2022-2025 гг., где наибольшее влияние оказывает направление ресурсов газа на цели производства электроэнергии», - пояснил Динмухаммед Кудайбергенов.

Например, в 2022 году добыча сырого газа планируется 57 млрд 497 млн кубометров. Из этого объема 20 млрд 503 млн кубометров будет закачано обратно в пласт.

«Что касается закачки сырого газа, то данное обстоятельство связано с технологическими особенностями производства добычи нефти и газа на крупнейших месторождениях Казахстана, где сырой газ после первой ступени сепарации закачивается в пласт для целей поддержки пластового давления и увеличения добычи нефти», - отметил эксперт.

Прогнозный показатель производства товарного газа в 2022 году составит 29 млрд 590 млн кубометров. Из этого объема текущее внутренне потребление составляет 18 млрд 271 млн кубометров, перспективное потребление составит 1 млрд 546 млн кубометров.18 271 000 + 1 546 000 составит 19 817 000 кубометров потребления газа на внутреннем рынке в 2022 году. Из 29,5 млрд кубометров 19,8 млрд кубометров будет израсходовано на внутреннее потребление.

«Еще около 4,5 млрд кубометров будет использовано на собственные технологические нужды недропользователей – это выработка электроэнергии печи подогрева нефти, котельные и так далее», - добавил управляющий директор.

При этом, важно сохранить экспорт газа на уровне 5 млрд кубометров. Это важно для безубыточности национальной компании. В 2022 году на экспорт будет отправлено 5 млрд 186 млн кубометров.

Произведя расчеты, становится видно, что в остатке ноль и объема товарного газа уже не хватает на проекты газохимии, перевод промышленных предприятий на газ и проекты электроэнергетики.

В ближайшем будущем дефицит газа будет только расти. Важно заниматься увеличением ресурсной базы газа, открытием новых месторождений и наращиванием добычи. И хотя разведка и разработка новых месторождений – процесс трудоемкий и затратный, учитывая растущее потребление, намерения по доведению газификации населения до 65%, а также обязательства по переходу на углеродную нейтральность к 2060 году, где страна должна будет постепенно отказываться от угля и переходить на альтернативные, и более экологичные виды топлива, прирост новых месторождений газа на баланс государства усилит энергетическую и экологическую безопасность страны.


Главное фото: vesti.ua



Новости по теме
КФГД сохранил максимальные ставки по сберегательным вкладам на сентябрь 2022 года
Мухтар Тлеуберди: Цифровая экономика - ключевой фактор экономического роста стран ШОС
Укрепление тенге объяснил эксперт
Читайте также
Мухтар Тлеуберди: Цифровая экономика - ключевой фактор экономического роста стран ШОС
КФГД сохранил максимальные ставки по сберегательным вкладам на сентябрь 2022 года
Рекордная инфляция зафиксирована в еврозоне
Укрепление тенге объяснил эксперт
Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
Какие льготы предоставляются на приобретение сельхозтехники в РК
На западе Казахстана установят 800 км линий электропередачи
Валюту на 91,5 млрд тенге купили казахстанцы в июне
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив