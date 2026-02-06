Голуби с нейрочипами: как птиц превращают в летающие дроны

Компания уже провела первые испытательные полеты. В мозг птиц имплантируют нейро-чипы, которые задают маршрут полета. Человеку достаточно подавать нервные импульсы, чтобы направлять голубя. Чип соединен кабелем с мини-рюкзаком на спине птицы, где размещены контроллер, GPS и солнечная батарея. На груди птицы крепится небольшая камера.

По данным Neiry, такие голуби пригодны там, где «механические дроны ограничены по дальности, весу или другим параметрам». Их планируют использовать для наблюдения за инфраструктурой, поисково-спасательных операций, в труднодоступных районах, и, даже для шпионажа.

Голуби могут преодолевать до 400 км без посадки, а солнечная батарея исключает необходимость замены аккумулятора.

Основатель Neiry Александр Панов пояснил, что в будущем носителями полезной нагрузки могут стать и другие птицы: вороны — для тяжелых грузов, чайки — для прибрежного мониторинга, а альбатросы — для наблюдения за морскими акваториями.

Среди инвесторов компании значится Национальная технологическая инициатива, стартап также сотрудничает с Институтом искусственного интеллекта при МГУ.

Помимо птиц, Neiry разрабатывает нейрочипы для коров, стимулирующие мозг, чтобы увеличить надои молока.

