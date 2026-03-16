Голосование на референдуме завершено в Кыргызстане
В Бишкеке в 20.00 по местному времени завершилось голосование на участке референдума при дипломатическом представительстве Казахстана в Кыргызстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Электоральный процесс на участке №428 в Кыргызстане прошел в спокойном режиме. Явка граждан Казахстана составила 71%.
Среди участников голосования были соотечественники, проживающие и находящиеся в стране по разным обстоятельствам, в том числе спортсмены и студенты.
Сотрудники Посольства РК в КР приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса, бесперебойной работы участка референдума, а также безопасности казахстанцев.
Также участковую комиссию референдума в Бишкеке посетила сборная Республики Казахстан по легкой атлетике.