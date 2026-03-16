РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:30, 15 Март 2026 | GMT +5

    Голосование на референдуме завершено в Кыргызстане

    В Бишкеке в 20.00 по местному времени завершилось голосование на участке референдума при дипломатическом представительстве Казахстана в Кыргызстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Kazinform

    Электоральный процесс на участке №428 в Кыргызстане прошел в спокойном режиме. Явка граждан Казахстана составила 71%.

    Среди участников голосования были соотечественники, проживающие и находящиеся в стране по разным обстоятельствам, в том числе спортсмены и студенты.

    Сотрудники Посольства РК в КР приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса, бесперебойной работы участка референдума, а также безопасности казахстанцев.

    Ранее сообщалось о том, как голосуют казахстанцы в Кыргызстане.

    Также участковую комиссию референдума в Бишкеке посетила сборная Республики Казахстан по легкой атлетике.

    Теги:
    Казахстан Кыргызстан Конституционная реформа Референдум-2026
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают