РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 15 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанские спортсмены проголосовали в Бишкеке

    Спортсмены сборной Казахстана по легкой атлетике, проходящие учебно-тренировочные сборы на Иссык-Куле, приехали в Бишкек для участия в голосовании на референдуме по новой Конституции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту в помещениях, член сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая отметила, что спортсмены, которые добиваются больших результатов также активно участвуют в голосовании на референдуме.

    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    — Находясь на тренировочных сборах на Иссык-Куле, я благодарна, что у нас есть возможность и условия исполнить гражданский долг и проголосовать на референдуме в Бишкеке. Отрадно, что в этот важный день наши голоса учитываются. Для меня большая честь быть частью этого процесса, — сказала казахстанская спортсменка.

    Старший тренер сборной Республики Казахстан по спринту и барьерам Дмитрий Коблов сообщил, что команда проходит учебно-тренировочные сборы на Иссык-Куле и сегодня спортсмены проделали долгий путь в Бишкек, чтобы проголосовать на референдуме,

    Ранее сообщалось о том, как голосуют казахстанцы в Кыргызстане.

    Теги:
    Кыргызстан Конституционная реформа Референдум-2026
    Гульмира Абдрахманова
