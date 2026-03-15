Казахстанские спортсмены проголосовали в Бишкеке

Бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту в помещениях, член сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая отметила, что спортсмены, которые добиваются больших результатов также активно участвуют в голосовании на референдуме.

— Находясь на тренировочных сборах на Иссык-Куле, я благодарна, что у нас есть возможность и условия исполнить гражданский долг и проголосовать на референдуме в Бишкеке. Отрадно, что в этот важный день наши голоса учитываются. Для меня большая честь быть частью этого процесса, — сказала казахстанская спортсменка.

Старший тренер сборной Республики Казахстан по спринту и барьерам Дмитрий Коблов сообщил, что команда проходит учебно-тренировочные сборы на Иссык-Куле и сегодня спортсмены проделали долгий путь в Бишкек, чтобы проголосовать на референдуме,

Ранее сообщалось о том, как голосуют казахстанцы в Кыргызстане.