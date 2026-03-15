Референдум по новой Конституции: казахстанцы голосуют в Кыргызстане

Участковая комиссия референдума № 428, расположенная в здании дипломатического представительства, начала работу в 7.00 по местному времени.

По данным посольства, в список голосующих вошли 300 казахстанцев, проживающих и находящихся в Кыргызстане по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям. Большинство из них состоят на консульском учете.

— Имея активную жизненную позицию, постоянно участвую в голосованиях. Считаю, что в нашей стране будет хорошо только когда каждый человек сможет высказывать свое мнение. Очень приятно, что посольство тепло принимает своих сограждан по любым вопросам. Сегодня накрыт богатый дастархан и угощают вкусным чаем, — сказал казахстанец Дмитрий Анатоленко.

Проживающий в Бишкеке около семи лет предприниматель Бакыт Сыдыков также активно участвует в голосованиях.

— Последние три избирательные кампании я посещаю казахстанское посольство в Кыргызстане. Сегодня я пришел принять участие в голосовании на референдуме со своими коллегами, прибывшими из Алматы. Необходимо и важно каждому гражданину Казахстана выразить волеизъявление по новой Конституции, потому что это Основной закон государства, — считает он.

Богдан Панасюк приехал с супругой в Кыргызстан по туристическим целям и решил не пропускать это важное событие страны.

— Я принял участие в голосовании на референдуме в посольстве нашей страны в Бишкеке. Конституция — это важный базовый документ, на котором строятся все дальнейшие законы нашей республики, поэтому для меня было важно выразить свое мнение по этому поводу, — прокомментировал он.

По мнению соотечественницы Татьяны Касиновой, участие в референдуме по новой Конституции было очень значимым.

— Считаю, что голос каждого очень важен, — коротко отметила она.

На участковой комиссии референдума работают международный наблюдатель Межпарламентской Ассамблеи СНГ, представители СМИ, для которых отведены специальные зоны. Голосование продлится до 20.00 по местному времени, после чего члены участковой комиссии приступят к подсчету голосов.