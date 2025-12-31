Гололед в Караганде: коммунальные службы работают без выходных

С самого утра в Караганде коммунальные службы работают в усиленном режиме. Активно проводится подсыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью, особое внимание уделяется пешеходным тротуарам.

Вся дорожная техника и рабочие задействованы на улицах, проспектах, тротуарах и остановочных павильонах. В приоритетном порядке обеспечивается уборка и обработка подъездов к школам, больницам и детским садам, где особенно важно сохранить безопасность. Сегодня в работах задействовано более 200 единиц специализированной техники и свыше 200 дорожных рабочих. Проводится как механическая, так и ручная уборка, а также противогололедная обработка с использованием песко-соляной смеси.

Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам также рекомендовано соблюдать осторожность — безопасность сейчас является общим приоритетом.

По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, за прошедшую неделю зарегистрировано 2 632 травмы, из них 64 — в ДТП и 933 — уличные. За сутки зафиксировано 424 травмы, включая 24 ДТП и 146 случаев уличных травм.

Ранее сообщалось, что 80 патрулей и 160 полицейских держат дороги Карагандинской области под контролем.