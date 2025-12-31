РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:51, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Гололед в Караганде: коммунальные службы работают без выходных

    Перед Новым годом жители города сталкиваются с повышенной опасностью на дорогах и тротуарах из-за гололеда. Власти усилили работу коммунальных служб, чтобы обеспечить безопасность жителей и минимизировать риски травм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео акимата города Караганды

    С самого утра в Караганде коммунальные службы работают в усиленном режиме. Активно проводится подсыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью, особое внимание уделяется пешеходным тротуарам.

    Вся дорожная техника и рабочие задействованы на улицах, проспектах, тротуарах и остановочных павильонах. В приоритетном порядке обеспечивается уборка и обработка подъездов к школам, больницам и детским садам, где особенно важно сохранить безопасность. Сегодня в работах задействовано более 200 единиц специализированной техники и свыше 200 дорожных рабочих. Проводится как механическая, так и ручная уборка, а также противогололедная обработка с использованием песко-соляной смеси.

    Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам также рекомендовано соблюдать осторожность — безопасность сейчас является общим приоритетом.

    По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, за прошедшую неделю зарегистрировано 2 632 травмы, из них 64 — в ДТП и 933 — уличные. За сутки зафиксировано 424 травмы, включая 24 ДТП и 146 случаев уличных травм.

    Ранее сообщалось, что 80 патрулей и 160 полицейских держат дороги Карагандинской области под контролем. 

    Карагандинская область Караганда ЖКХ Непогода
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
