Гололед, туман, порывистый ветер: прогноз погоды по Казахстану на три дня

Как сообщают синоптики, ожидается снег с метелью, 30–31 декабря в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и в области Улытау дождь с переходом в снег, на юге РК прогнозируютя осадки преимущественно в виде дождя. По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер.

30 декабря на севере, в центре, 30–31 декабря на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха днем до 2 мороза-3 тепла, на юге республики 30–31 декабря столбики термометров достигнут отметки 5-15 тепла.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня на северо-западе, севере, в центре страны ожидается снег, метель, на северо-западе страны — сильный снег, на западе, юге, юго-востоке — осадки (дождь, снег).