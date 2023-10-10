Goldman Sachs, Bloomberg, Eurosport, Meta: как работают казахстанцы в ведущих корпорациях

Возможность работать в транснациональных корпорациях – это не только великолепная профессиональная перспектива, но и уникальный опыт. Наши соотечественники, работающие в лондонских офисах Meta, Bloomberg, Eurosport и Goldman Sachs, рассказали свои истории успеха и поделились c собственным корреспондентом агентства Kazinform, каково быть частью команды Марка Цукерберга и Майкла Блумберга.

Как принимают на работу в Meta и Bloomberg

Многие мечтают устроиться на работу в Meta и это неудивительно. Технологический гигант предлагает стабильный карьерный рост, приятные бонусы и уникальную корпоративную культуру, но некоторые кандидаты опасаются стучаться в двери компании, считая успех при прохождении отбора невыполнимой задачей.

Абай Нусипбеков, проработавший преподавателем веб-программирования в алматинском вузе до 33 лет, утверждает, что стать частью Meta по силам каждому. Главное в этом деле, как говорит он, тщательная подготовка.

- В Meta есть четкий процесс интервью. Первые два этапа связаны с алгоритмическими задачами. В ходе третьего собеседования компания пытается узнать, какой вы человек, как вы себя поведете в различных ситуациях. На четвертом этапе проверяют инженерное мышление и навыки проектирования. Здесь ты должен описать дизайн и архитектуру какого-нибудь ИТ-сервиса, - рассказывает он.

Фото: из личного архива Абая Нусипбекова

- Решение задач и успешное прохождение отборочного процесса – это не что иное, как навык. Просто потребуется некоторое время, чтобы научиться решать задачи. Кто-то подготовиться сможет за месяц, кто-то за полгода, а кому-то может потребоваться год, - уверен Абай.

Жансая Едилхан, финансист из Алматы, проработав в национальной компании в Казахстане, решила приобрести международный опыт в Лондоне, в финансовой столице мира. Возможность работать в Bloomberg, ведущей компании поставщика финансовой информации, стала для нее идеальным местом для достижения цели, но процесс собеседования у Блумберга выглядит несколько иначе, чем у Цукерберга.

- На первом этапе проверяют твое резюме и мотивационное письмо. Затем нужно пройти онлайн тест, похожий на проверку уровня IQ. Если успешно сдаешь тест, то приглашают на онлайн-интервью, где задаются вопросы в сфере финансов. Первые три этапа собеседования проводятся программой искусственного интеллекта без участия человека, - поделилась Жансая.

Фото: из личного архива Жансаи Едилхан

После успешного прохождения первых трех этапов рекрутер приглашает в офис Bloomberg в Лондоне на день оценки навыков и мотиваций. Эту поездку полностью оплачивает компания, - вспоминает она.

В этот день проходишь различные тематические исследования как индивидуально, так и в группе. После имеются несколько интервью с руководителями, где проверяются финансовые знания, личностные качества, технические навыки, мотивация. Самый последний этап – интервью с одним из топ-менеджеров, курирующим направление, где будешь работать, - говорит Жансая Едилхан.

Copa90 и Eurosport: когда работа - хобби

Акарыс Серикбаев, родители которого переехали в Великобританию более десяти лет назад, мечтал о работе, которая позволит использовать с пользой накопленные знания о спортивном мире.

- Моей мечтой было найти такую работу, которую бы мне нравилось делать даже бесплатно, а спорт всегда был моим хобби. Поэтому я понял, что спортивная журналистика – это та сфера, где могу добиться успеха, - рассказывает собеседник агентства.

Свои первые шаги в спортивной журналистике Акарыс сделал на британском интернет-канале Copa90, который произвел революцию в освещении мирового футбола. Это популярное цифровое медиа рассказывает уникальные истории игроков, фанатов и футбольных клубов.

- Copa90 знает, что нравится футбольным фанатам. Секрет в том, что там работают фанаты футбола, которые понимают и чувствуют болельщиков и разговаривают с ними на одном языке. Там меня научили насколько важен стиль написания и дифференцированный подход к командам в зависимости от их аудитории, - рассказывает он.

Фото: из личного архива Акарыса Серикбаева

Работая в Copa90, наш соотечественник не забывал про национальную сборную команду Казахстана по футболу. Заметка в Instagram про успехи наших футболистов, опубликованная после победы над Северной Ирландией в июне, нашла положительный отклик у британских читателей.

- Затем я устроился на канал Eurosport, где работал спортивным редактором и отвечал за продвижение канала в социальных сетях. В отличие от Copa90 я писал про разные виды спорта: теннис, снукер, велоспорт. Там я научился оперативно работать в режиме «нон-стоп», быть всегда готовым поехать в командировку и пообщаться с именитыми спортсменами, - добавляет он.

Казах, которого ждал Goldman Sachs

22-летний программист Даулет Батаев, еще будучи студентом Университетского колледжа Лондона, прошел стажировку в Goldman Sachs и произвел настолько хорошее впечатление, что ему предложили работу еще до окончания бакалавриата.

Несмотря на выпавший шанс стать частью команды крупного банка, он решил продолжить учебу в магистратуре в Кембриджском университете. Интересно, но Goldman Sachs поддержал нашего соотечественника и место в лондонском офисе сохранялось за ним больше года.

- В Goldman Sachs я работаю с июля этого года. Наш офис – это большое открытое пространство со столами. У каждого сотрудника по 2 монитора на столе с разными графиками. Весь день в офисе стоит шум, потому что трейдеры постоянно кричат что-то друг другу. К такой обстановке нужно привыкнуть, - говорит Даулет.

Фото: из личного архива Даулета Батаева

О корпоративной культуре и рабочей атмосфере

Meta предлагает уникальную рабочую атмосферу, где креативность и лояльность корпорации являются основой. Компания предлагает обширные возможности для карьерного роста, множество удобств на рабочем месте, таких как бесплатная еда, фитнес-залы и даже капсулы для сна.

За последние годы Meta нанял на работу много казахстанцев. Только в лондонском офисе этой корпорации работают более 30 наших соотечественников.

- По сравнению с другими технологическими гигантами в Meta карьерный рост идет гораздо быстрее. Каждые 2-3 года вас повышают, никто не засиживается. После устройства на работу у вас есть 2 месяца, чтобы изучить процессы в компании и найти себе команду, с которой вам комфортно работать, - продолжает Абай Нусипбеков. - Здесь руководство компании ставит цель, а инженеры находят пути решения и решают, какие проекты нужно сделать, чтобы достичь этой цели. У нас инженер отвечает полностью как за идею, так и за оценку рисков. То есть он одновременно разработчик и своего рода предприниматель, - добавил собеседник. - Раз в год каждый инженер оценивается. Там есть 4 компонента и один из них – это менторство. Насколько больше вы помогаете другим людям, настолько больше очков зарабатываете по этому компоненту. Поэтому каждый заинтересован помогать коллегам, - подчеркнул он.

Утро начинается с кофе

- Работа в Bloomberg начинается в 8 утра. Все лифты после входа в офис запрограммированы подниматься только на 6-ой этаж, где расположена большая столовая. Таким образом мы начинаем свой день с горячего кофе и общения с коллегами. Корпоративная культура в компании устроена так, чтобы все сотрудники между собой взаимодействовали, сотрудничали и развивали командный дух, - рассказывает Жансая Едилхан. - У нас офис open space (открытого типа, без перегородок – прим. ред.), ни у кого нет собственного кабинета. Когда в лондонский офис приезжает руководитель компании Майкл Блумберг, то он работает за любым свободным столом. Любой сотрудник может подойти к нему и задать свои вопросы, - говорит она.

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Акарыс Серикбаев, связавший свою жизнь со спортивной журналистикой, помимо дружеской атмосферы, царившей в офисах Copa90 и Eurosport, из преимуществ отмечает возможность свободного посещения спортивных мероприятий.

- Когда работал в Copa90, у меня были билеты на любую игру английской премьер-лиги, где средняя стоимость билетов составляет несколько сотен фунтов стерлингов, а канал Eurosport мне предоставил возможность поработать на Уимблдонском теннисном турнире, где я познакомился с Еленой Рыбакиной и Александром Бубликом, - отмечает он.

Казахское комьюнити в Лондоне

Для наших соотечественников поддержание контактов с казахской диаспорой является важным аспектом их жизни. В мессенджерах они делятся новостями, обсуждают последние события в Казахстане, помогают друг другу решать практические вопросы, связанные с работой и жизнью.

- С нашими ребятами мы собираемся вместе, играем в футбол. В чатах можно спросить любой вопрос и тебе на него ответят, - делится Даулет Батаев, призывая казахстанцев, которые хотят устроиться в зарубежные компании, не стесняться обращаться за помощью напрямую к нашим соотечественникам через соцсети.

В подавляющем большинстве казахстанцы тянутся к своим корням, хранят наши традиции и культуру, умело сочетая проживание за рубежом с глубокой привязанностью к своей родине.

- Мы стараемся собираться. Например, в этом году сходили на организованный студенчеством Наурыз в Лондоне. Мы сами организовывали Курбан айт, пришло неимоверно большое количество людей. Моя супруга очень щепетильно относится к нашим традициям, в квартире у нас казахский уголок. Детей учим казахскому языку, - говорит Абай Нусипбеков.

Истории Абая, Даулета, Жансаи и Акарыса являются примером того, как хорошее образование, профессионализм и настойчивость помогают реализовать свои мечты. Казахстанцы не только успешно адаптировались к новой рабочей среде, но и находят способы сохранить казахскую культуру и язык, а также поддерживать дружеские связи с соотечественниками.