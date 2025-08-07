Гол 16-летнего Сатпаева принес победу «Кайрату» в отборе Лиги чемпионов

Встреча проходила на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на встрече на последней минуте забил 16-летний Дастан Сатпаев.

Матч имел принципиальное и историческое значение для казахстанской команды, ведь это первый выход «Кайрата» в третий раунд Лиги чемпионов. С первых минут хозяева поля активно атаковали, оказывая давление на оборону соперника. Несколько раз «Кайрат» был близок к тому, чтобы открыть счет, но голкипер словаков Доминик Такач уверенно справлялся с ударами.

Словацкий клуб также создавал опасные моменты, однако в первом тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота. На перерыв соперники ушли при нулях на табло.

Во второй половине встречи игра стала более жесткой и напряженной. Алматинцы продолжали атаковать, но оборона «Слована» действовала слаженно. В одном из эпизодов игрок гостей Рахим Ибрахим получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина усилили давление. На последней минуте основного времени алматинцы заработали пенальти. К точке подошел 16-летний Дастан Сатпаев и уверенно реализовал 11-метровый удар.

После забитого гола страсти на поле накалились — за чрезмерную эмоциональность главный тренер гостей Владимир Вайсс был удален с технической зоны. Вскоре алматинцы вновь отправили мяч в ворота после удара Рикардиньо, завершившего атаку, начатую все тем же Сатпаевым. Однако после просмотра VAR судья отменил гол.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайрата».

Ответная игра состоится 12 августа в Братиславе. По ее итогам станет известно, кто продолжит борьбу дальше за выход в групповой этап главного европейского клубного турнира.