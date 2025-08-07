РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:07, 06 Август 2025 | GMT +5

    Гол 16-летнего Сатпаева принес победу «Кайрату» в отборе Лиги чемпионов

    Алматинский футбольный клуб «Кайрат» одержал победу в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов над словацким «Слованом», передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Кайрат» сыграл со словацким «Слованом»
    Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

    Встреча проходила на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на встрече на последней минуте забил 16-летний Дастан Сатпаев.

    Матч имел принципиальное и историческое значение для казахстанской команды, ведь это первый выход «Кайрата» в третий раунд Лиги чемпионов. С первых минут хозяева поля активно атаковали, оказывая давление на оборону соперника. Несколько раз «Кайрат» был близок к тому, чтобы открыть счет, но голкипер словаков Доминик Такач уверенно справлялся с ударами.

    «Кайрат» сыграл со словацким «Слованом»
    Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

    Словацкий клуб также создавал опасные моменты, однако в первом тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота. На перерыв соперники ушли при нулях на табло.

    «Кайрат» сыграл со словацким «Слованом»
    Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

    Во второй половине встречи игра стала более жесткой и напряженной. Алматинцы продолжали атаковать, но оборона «Слована» действовала слаженно. В одном из эпизодов игрок гостей Рахим Ибрахим получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    «Кайрат» сыграл со словацким «Слованом»
    Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

    Подопечные Рафаэля Уразбахтина усилили давление. На последней минуте основного времени алматинцы заработали пенальти. К точке подошел 16-летний Дастан Сатпаев и уверенно реализовал 11-метровый удар.

    «Кайрат» сыграл со словацким «Слованом»
    Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

    После забитого гола страсти на поле накалились — за чрезмерную эмоциональность главный тренер гостей Владимир Вайсс был удален с технической зоны. Вскоре алматинцы вновь отправили мяч в ворота после удара Рикардиньо, завершившего атаку, начатую все тем же Сатпаевым. Однако после просмотра VAR судья отменил гол.

    Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайрата».

    Ответная игра состоится 12 августа в Братиславе. По ее итогам станет известно, кто продолжит борьбу дальше за выход в групповой этап главного европейского клубного турнира.

    Теги:
    Спорт Футбол Алматы ФК «Кайрат»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают