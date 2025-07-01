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    16:53, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Годовой уровень инфляции в Казахстане составил 11,8%

    В июне 2025 года годовая инфляция в Казахстане составила 11,8%, увеличившись по сравнению с маем (11,3%), передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

    Инфляция
    Фото: Kazinform/ Freepik

    - Цены на платные услуги за год выросли на 16,1% (в мае 2025г. – 16%), продовольственные товары – на 10,6% (в мае 2025г. – 9,6%), непродовольственные товары – на 9,4% (в мае 2025г. – 9%), - говорится в сообщении ведомства.

    В региональном разрезе инфляция выше среднереспубликанского уровня зафиксирована в семи регионах. Лидируют:

    - г. Алматы — 13,8%,

    - Карагандинская область — 13,5%,

    - г. Астана — 13,1%.

    Основной вклад в годовую инфляцию внесли:

    – продукты питания и безалкогольные напитки — 4,2 процентных пункта,

    – жилищные услуги — 1,8 п.п.,

    – здравоохранение — 1,5 п.п.

    По данным БНС, за месяц уровень цен продовольственных и непродовольственных товаров повысился по 0,9%, платных услуг – на 0,8%.

    Инфляция – это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.

    Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение инфляции.

    Ранее мы писали о 8 трлн тенге под 12,6%: в Миннацэкономики РК прокомментировали влияние на инфляцию.

    Теги:
    Финансы Цены и тарифы Экономика Статистика Инфляция
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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