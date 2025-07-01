Годовой уровень инфляции в Казахстане составил 11,8%

- Цены на платные услуги за год выросли на 16,1% (в мае 2025г. – 16%), продовольственные товары – на 10,6% (в мае 2025г. – 9,6%), непродовольственные товары – на 9,4% (в мае 2025г. – 9%), - говорится в сообщении ведомства.

В региональном разрезе инфляция выше среднереспубликанского уровня зафиксирована в семи регионах. Лидируют:

- г. Алматы — 13,8%,

- Карагандинская область — 13,5%,

- г. Астана — 13,1%.

Основной вклад в годовую инфляцию внесли:

– продукты питания и безалкогольные напитки — 4,2 процентных пункта,

– жилищные услуги — 1,8 п.п.,

– здравоохранение — 1,5 п.п.

По данным БНС, за месяц уровень цен продовольственных и непродовольственных товаров повысился по 0,9%, платных услуг – на 0,8%.

Инфляция – это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.

Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение инфляции.

Ранее мы писали о 8 трлн тенге под 12,6%: в Миннацэкономики РК прокомментировали влияние на инфляцию.