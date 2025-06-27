8 трлн тенге под 12,6%: в Миннацэкономики РК прокомментировали влияние на инфляцию

На совместном заседании палат Парламента в Доме Правительства было заявлено, что через холдинг «Байтерек» в бизнес будет направлено 8 трлн тенге по ставке 12,6%. Это означает, что значительная сумма поступит в экономику под процент ниже установленной базовой ставки Национального банка. В связи с этим журналист задал вопрос: не нивелирует ли такой шаг усилия Нацбанка по сдерживанию инфляции, осуществляемые через базовую ставку (16,5% — ред.)?

На вопрос ответил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. По его словам, данное кредитование не повлияет на инфляцию, так как средства будут направлены не на потребительский рынок, а на реальный сектор — производство.

— Это не так. Почему повышение базовой ставки сдерживает инфляцию? Потому что действительно снижает объем денег в экономике. А деньги, которые «Байтерек» направит через банки второго уровня, пойдут на конкретные проекты, на производство реальных товаров. Для того чтобы возникла инфляция, объем денег должен превышать объем товаров. Мы предоставим эти средства в виде льготного кредитования именно для увеличения объема товаров на рынке. Следовательно, это тоже оказывает обратное, сдерживающее влияние на инфляцию, — пояснил Азамат Амрин.

Напомним, Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании сообщил, что через холдинг «Байтерек» бизнесу будет предоставлено кредитование в объеме 8 трлн тенге под 12,6%.