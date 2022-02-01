Годовой объем ввода жилья по Казахстану озвучил Каирбек Ускенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о новых подходах в жилищной политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года по Республике построено 17,1 млн квадратных метров нового жилья. Это позволило 151 тысячи граждан улучшить свои жилищные условия. Инвестиции в жилищное строительство в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,1% и составили 2,4 трлн тенге», - сказал в ходе заседания Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«С этого года будем планировать переход от «строительства квадратных метров» к формированию комфортной среды проживания путем создания компактной и разнообразной застройки за счет эффективного использования земельных ресурсов, развития улично-дорожной сети и повышения качества общественных пространств», - добавил министр.

По словам Каирбека Ускенбаева, основными подходами решения жилищных вопросов граждан станут новые механизмы государственной поддержки через субсидии, жилищные выплаты на аренду жилья, приобретение готового жилья у застройщиков, реновация «старых кварталов».

«С учетом этого, предлагаем на этот год определить такой же годовой объем ввода жилья - 17 млн квадратных метров», - отметил глава ведомства.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о механизме выплат за аренду на коммерческом рынке жилья.