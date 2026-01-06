Годовая инфляция в Грузии достигла 4%

На снижение месячной инфляции повлияли в первую очередь одежда и обувь (-1,9%) и жилье с коммунальными услугами (-0,4%). Цены на транспорт снизились на 0,3%, при этом услуги общественного транспорта подорожали на 2,7%. Здравоохранение показало умеренный рост цен (+0,5%), главным образом на медицинские товары и оборудование.

Годовая инфляция в декабре составила 4,0%. Основными факторами роста стали продукты питания и безалкогольные напитки (+8,8%), включая заметное подорожание рыбы, фруктов, хлеба и круп, здравоохранение (+7,0%) и алкоголь и табак (+4,4%).

Одновременно в некоторых группах ценовые показатели снизились, включая коммуникации (-4,7%), мебель и хозяйственное оборудование (-1,6%) и транспорт (-0,6%).

В GeoStat подчеркнули, что колебания цен отражают как сезонные факторы, так и изменения стоимости отдельных услуг и товаров, имеющих прямое влияние на бюджет семей.

Ранее в ноябре 2025 года годовой уровень инфляции в Грузии составил 4,8%, а в октябре — 5,2%.



