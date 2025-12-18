Год рабочих профессий: как инженер по учету нефти продолжил путь отца

Он родился и вырос в Караганде в семье нефтяника. По его словам, уважение к труду, дисциплине и ответственности формировалось с детства и во многом определило его профессиональный выбор. Эльдар Искендеров имеет многопрофильное образование. Он окончил Карагандинский экономический университет КазПотребСоюза по специальности «юриспруденция», затем с отличием — Карагандинский государственный индустриальный университет по направлению «стандартизация, метрология и сертификация». Позднее получил степень бакалавра нефтегазового дела в Кызылординском университете «Болашак».

По его словам, сочетание гуманитарного и технического образования стало важным преимуществом в профессиональной деятельности. Свой путь в нефтегазовой отрасли Эльдар Искендеров начал в 2008 году, работая в сфере электрохимической защиты нефтепроводов. В 2010 году пришел в компанию ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», где начал с должности оператора-лаборанта. В дальнейшем он последовательно развивался как специалист и с 2013 года работает инженером по учету нефти на приемо-сдаточном пункте «СаутсОйл» магистрального нефтепровода «Кенкияк — Кумколь».

В обязанности инженера по учету нефти входят прием товарной нефти, оперативный контроль приемо-сдаточных операций, участие в отборе проб и проведении химико-аналитических испытаний, а также контроль соответствия качества нефти государственным стандартам. Как отмечает специалист, в этой работе нет мелочей — каждая цифра влияет на всю систему транспортировки. Особое влияние на профессиональное становление Эльдара Искендерова оказал его отец, посвятивший нефтегазовой отрасли более четырех десятилетий.

— Отец никогда не учил словами. Он учил поступками. Показывал, что ответственность начинается с мелочей, что ошибаться можно, но халатность недопустима. Его профессиональная планка и сегодня остается для меня ориентиром, — рассказывает Эльдар Искендеров.

Первый рабочий день, по словам инженера, в деталях не запомнился, однако чувство ответственности осталось навсегда. Было важно не допустить ошибки и не подвести коллег. Первая вахта одновременно показалась и короткой, и бесконечной — работа требовала полной концентрации и серьезного отношения. С годами пришли опыт и уверенность, которые помогают принимать решения быстро и точно даже в нестандартных ситуациях. При этом, как признается Эльдар, мысли о смене профессии у него возникали, как и у многих специалистов. Рассматривались варианты предпринимательства и работы в других сферах, однако нефтяная отрасль, по его словам, «остается в крови», несмотря на ее сложность и высокий уровень ответственности.

Значительную поддержку в профессиональной деятельности оказывает семья. Супруга с пониманием относится к вахтовому графику работы, беря на себя бытовые вопросы в период его отсутствия. Сын также относится к работе отца с пониманием, хотя каждое расставание дается непросто. Возвращение домой после вахты, по словам инженера, становится важным моментом, который придает смысл всем трудовым будням.

— Работа формирует характер, а семья формирует человека. Если удается сохранить баланс между этим, значит, все делаешь правильно, — считает он.

Говоря о будущем сына, Эльдар Искендеров отмечает, что не ставит жестких ожиданий. Главное, чтобы выбор профессии был осознанным — независимо от того, продолжит ли он семейную династию или выберет другой путь. По мнению специалиста, рабочие профессии остаются фундаментом экономики. От добычи и подготовки нефти до ее транспортировки — все процессы опираются на труд конкретных людей. Сегодня быть частью нефтяной отрасли означает участвовать в обеспечении стабильности и развития страны. При этом требования к качеству, безопасности и точности постоянно растут, а вместе с ними возрастает и ответственность каждого специалиста