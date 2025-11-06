Год после выборов: Трамп выступил на бизнес-форуме в Майами

В своем выступлении он подчеркнул, что благодаря его администрации американский народ «вернул себе власть», а страна восстановила свой суверенитет и спасла экономику.

— Мы собрались сегодня в первую годовщину самой значимой победы на выборах в истории Америки. 5 ноября 2024 года американский народ вернул себе власть, мы восстановили наш суверенитет, мы спасли нашу экономику. И вместе мы спасли нашу страну, — сказал Трамп.

Он выразил уверенность в том, что США теперь находятся в «Золотом веке», который характеризуется сильнейшей экономикой, прочными границами, мощными вооруженными силами, крепкими международными союзами и непревзойденным национальным духом.

— Я рад сообщить, что сегодня Соединенные Штаты обладают самой сильной экономикой, самыми прочными границами, самыми сильными вооруженными силами, самыми крепкими дружескими отношениями и самым сильным духом среди всех стран. Это Золотой век Америки, — заявил Трамп.

Особое внимание он уделил улучшению экономического положения трудящихся американцев, отметив рекордный рост заработной платы.

— Заработная плата рабочих растет самыми быстрыми темпами за последние 60 лет. С тех пор, как я вступил в должность, зарплата среднестатистического рабочего на заводе выросла на 1300 долларов, строителей — на 2200 долларов, а шахтеров — почти на 5000 долларов только за этот год, — заявил он.

Трамп также рассказал о результатах своей политики в области трудоустройства и социальной помощи, заявив, что в течение девяти месяцев его правления более 600 тысяч американцев были освобождены от продовольственных талонов, а число трудоустроенных граждан выросло на 1,9 миллиона, что является историческим рекордом для США.

— Сегодня у нас работает больше людей, чем когда-либо в истории нашей страны, — добавил Трамп.

Однако, говоря о текущей политической ситуации, Трамп не обошел стороной критику Демократической партии. Он выразил недовольство тем, что демократы в Конгрессе приостановили работу правительства, пытаясь добиться новых расходов, и обвинял их в «задержке жизни американцев», ссылаясь на проблемы с продовольственными талонами, задержки зарплат федеральных служащих и проблемы с безопасностью в аэропортах.

—В результате безрассудной приостановки работы правительства демократами, практически каждый демократ в Конгрессе проголосовал за то, чтобы держать американский народ в заложниках, пытаясь выманить сотни миллиардов долларов новых расходов. Они требуют бесплатного медицинского обслуживания для нелегальных иммигрантов, — заявил он.

Трамп призвал демократических лидеров, в том числе сенатора Чака Шумера, прекратить «игры с жизнями людей» и немедленно принять закон о «чистом финансировании», что, по его словам, было сделано уже 30 раз ранее.

