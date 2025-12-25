Проект по мониторингу промышленной безопасности представили в Астане

Вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова выступила с приветственным словом и поблагодарила участников за активность. Она отметила положительный вклад команд в сегменте внедрения цифровых технологий в сферу промышленности. Глава государства в своем Послании народу озвучил необходимость улучшению цифровизации в стране. В рамках выполнения поручения в сфере промышленности, программа ориентирована на цифровую модернизацию отрасли.

Программа объединила AI- и digital-команды со всей страны и крупные промышленные предприятия. Всего на участие было подано 90 заявок. По итогам отбора в программу вошли 43 команды, из которых 38 подписали соглашения и приступили к работе с корпоративными заказчиками.

На финальном Demo Day свои результаты представили 33 команды. В выставочной зоне 18 участников продемонстрировали работу своих систем, а в ходе питч-сессии еще 15 команд презентовали готовые продукты и реализованные кейсы.

Программа подтвердила, что AI- и digital-решения уже сегодня эффективно трансформируют процессы в традиционных отраслях промышленности.

Одним из успешных примеров внедрения стал проект SafeSight AI. Платформа использует компьютерное зрение для мониторинга промышленной безопасности, обеспечивая высокую точность контроля в сложных производственных условиях.

Программа показала высокую эффективность: по итогам взаимодействия от предприятий получено 56 подтвержденных интересов. Уже запущено 7 пилотных проектов (по пяти подписаны соглашения о запуске пилотов, еще по двум ведется финализация документов при фактически начатых работах). Более 10 пилотных проектов готовятся к запуску на производственных площадках в первом квартале 2026 года.

В течение трех месяцев участники работали с реальными запросами предприятий, осваивали B2B-продажи, тестировали и пилотировали решения на промышленных площадках.

В рамках акселерации более 12 предприятий передали свыше 140 задач для AI-команд. Около 75 процентов запросов были направлены на автоматизацию корпоративных функций — HR, финансы, закупки, IT, стратегию, юридическое сопровождение и коммуникации. Еще 25 процентов пришлись на производственные решения, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт, роботизацию, контроль качества и промышленную безопасность.

Напомним, ранее Президент Казахстана поручил проанализировать причины несчастных случаев на производстве в Астане.