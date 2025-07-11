Глобальный кризис финансирования угрожает миллионам жизней больных ВИЧ и СПИДом — ООН

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу опубликовала свой глобальный обзор за 2025 год.

В докладе подчеркивается влияние, которое оказывает на страны, наиболее затронутые ВИЧ, внезапное и масштабное сокращение финансирования со стороны международных доноров. В нем также приводятся некоторые вдохновляющие примеры того, как отдельные государства и сообщества, сталкиваясь с трудностями, активизируют свои усилия, чтобы закрепить достигнутые успехи и продвигать дальнейшие меры по борьбе с ВИЧ.

Около 25 из 60 стран с низким и средним уровнем дохода, включенных в доклад, сообщили об увеличении внутренних бюджетов на меры по борьбе с ВИЧ в 2026 году. Совокупное увеличение бюджетов этих 25 стран, по оценкам, составит 8% по сравнению с текущим уровнем, что соответствует примерно 180 миллионам долларов. Это обнадеживающий результат, но его недостаточно, чтобы заменить объем международного финансирования в странах, которые в значительной степени зависят от внешней помощи.

«Бомба замедленного действия»

Несмотря на заметный прогресс в борьбе с ВИЧ в 2024 году, ослабление консенсуса в отношении помощи, а также значительный и резкий дефицит финансирования в 2025 году вызвали широкомасштабные сбои в системах здравоохранения и сокращение числа медицинских работников, что привело к остановке программ профилактики и поставило под угрозу услуги по лечению ВИЧ. В одном Мозамбике это коснулось более 30 тысяч медицинских работников. В Нигерии число людей, начинающих прием доконтактной профилактики, сократилось с 40 до шести тысяч человек в месяц.

Если поддерживаемые США услуги по лечению и профилактике ВИЧ полностью прекратятся, в период с 2025 по 2029 год, по оценкам ЮНЭЙДС, может произойти 6 миллионов новых случаев заражения ВИЧ и 4 миллиона связанных со СПИДом дополнительных смертей.

— Это не просто дефицит финансирования — это бомба замедленного действия, — заявила Исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима. — Мы видим, как исчезают многие услуги. Медицинских работников отправляют домой. Люди — особенно дети и уязвимые группы населения — лишаются доступа к медицинской помощи.

Еще до масштабных сбоев в предоставлении услуг 9,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ, в прошлом году не имели доступа к жизненно важной медицинской помощи. Среди них было 620 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

В 2024 году 630 тысяч человек умерли от причин, связанных со СПИДом, 61% из них — в странах Африки к югу от Сахары. ВИЧ-инфекцией заразились более 210 тысяч девочек-подростков и молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет.

Услуги, предоставляемые на уровне общин и имеющие жизненно важное значение для охвата маргинализированных групп населения, лишаются финансирования с угрожающей скоростью, говорится в докладе. В начале 2025 года более 60 процентов опрошенных организаций по борьбе с ВИЧ, возглавляемых женщинами, лишились средств или были вынуждены приостановить предоставление услуг.

Рост числа карательных законов, криминализирующих однополые отношения, гендерную идентичность и употребление наркотиков, усугубляет кризис. Такие страны, как Уганда, Мали и Тринидад и Тобаго, недавно ужесточили наказания, еще больше отдаляя ключевые группы населения от медицинской помощи и резко повышая их риск заражения ВИЧ.

Островки надежды

В докладе приводятся и положительные примеры. Так, Южная Африка в настоящее время финансирует 77% своих мер по борьбе со СПИДом, и ее бюджет на 2025 год предусматривает ежегодное увеличение расходов на здравоохранение на 5,9% в течение следующих трех лет, в том числе на 3,3% — на программы по ВИЧ и туберкулезу. Правительство этой страны намерено финансировать разработку системы информации о пациентах, централизованной системы распределения лекарств для лечения хронических заболеваний, а также системы надзора за запасами лекарств в медицинских учреждениях.

По состоянию на декабрь 2024 года, 7 стран — Ботсвана, Эсватини, Лесото, Намибия, Руанда, Замбия и Зимбабве — достигли целевых показателей 95-95-95: 95% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе; 95% из них проходят лечение; у 95% проходящих лечение достигнута вирусная супрессия. Эти успехи необходимо сохранить и еще больше расширить, отмечают авторы доклада.

В отчете также отмечается появление высокоэффективных новых средств профилактики, таких как инъекционные препараты длительного действия, в том числе ленакапавира, который продемонстрировал почти полную эффективность в клинических испытаниях, хотя доступность и ценовая приемлемость этого лекарства остаются проблемой.

— Еще есть время превратить этот кризис в окно возможностей, — сказала Винни Бьянима. — Страны увеличивают внутреннее финансирование. Сообщества не опускают руки. Нам нужна глобальная солидарность, чтобы соответствовать их мужеству и стойкости.

Призыв к солидарности

В заключении доклада «Глобальный обзор ситуации со СПИДом 2025» содержится настоятельный призыв: глобальные меры по борьбе с ВИЧ не могут опираться только на внутренние ресурсы. Международное сообщество должно объединиться, чтобы восполнить дефицит финансирования, поддержать страны в устранении остающихся пробелов в услугах по профилактике и лечению ВИЧ, правовые и социальные барьеры и дать сообществам возможность возглавить процесс продвижения вперед.

ЮНЭЙДС подчеркивает, что каждый доллар, инвестированный в меры по борьбе с ВИЧ, не только спасает жизни, но и укрепляет системы здравоохранения и способствует достижению более широких целей в области развития. С начала эпидемии благодаря лечению удалось предотвратить 26,9 миллиона смертей, а 4,4 миллиона детей были защищены от ВИЧ-инфекции благодаря профилактике вертикальной передачи.

— В период кризиса мир должен выбрать путь вперед, а не отступление, — подчеркнула глава ЮНЭЙДС. — Вместе мы все еще можем покончить со СПИДом как угрозой общественному здоровью к 2030 году, если будем действовать оперативно, единодушно и с непоколебимой решимостью.

В конце прошлого года директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и директор Отдела инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ рассказали, почему люди продолжают умирать от СПИДа и как покончить с ним раз и навсегда.