Глобальный долг достиг рекордной суммы

Институт международных финансов (IIF), сообщил, что в первой половине года глобальный долг увеличился более чем на 21 триллион долларов и достиг 337,7 трлн долларов. Наибольший рост долговой нагрузки в долларовом выражении был зафиксирован в Китае, Франции, США, Германии, Великобритании и Японии. При этом часть этого роста связана с ослаблением доллара, который с начала года снизился на 9,75% относительно корзины валют основных торговых партнёров.

— Масштабы этого увеличения сопоставимы с резким ростом во второй половине 2020 года, когда меры по борьбе с пандемией вызвали беспрецедентный рост глобального долга, — отмечает IIF в своём отчёте Global Debt Monitor.

Анализ соотношения долга к ВВП — важного показателя способности обслуживать долги — показал, что самые значительные его скачки произошли в Канаде, Китае, Саудовской Аравии и Польше. В то же время этот показатель снизился в Ирландии, Японии и Норвегии. В целом соотношение глобального долга к объему производства постепенно снижается и сейчас составляет чуть более 324%. Однако для развивающихся рынков этот показатель достиг рекордных 242,4% после пересмотра в сторону понижения в последнем отчёте за май.

Общий долг в странах с развивающимися рынками во втором квартале вырос на 3,4 трлн долларов и достиг рекордного уровня — более 109 трлн долларов.

IIF предупреждает, что страны с развивающимися рынками столкнутся с рекордным объёмом погашений облигаций и кредитов — почти 3,2 трлн долларов — в оставшийся период 2025 года.

Институт международных финансов предупредил, что фискальное давление может усилиться в таких странах, как Япония, Германия и Франция, призывая проявлять осторожность в отношении так называемых «бонд-вигирантов» — инвесторов, которые массово распродают облигации стран с неблагонадежными финансами.

В отчёте также были подняты вопросы, связанные с долгом США, где около 20% общего долга приходится на краткосрочные заимствования, а 80% — на выпуск казначейских облигаций.

Институт предупредил, что такая зависимость может усилить политическое давление на центральные банки с целью удержания низких процентных ставок, что ставит под угрозу независимость денежно-кредитной политики.

Ранее мы писали, что, согласно опубликованному промежуточному отчету Организации экономического сотрудничества и развития, мировая экономика демонстрировала более высокую устойчивость в первой половине 2025 года, особенно в ряде развивающихся стран.