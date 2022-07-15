15 Июля 2022 21:57

Главы МИД Казахстана и Палестины обсудили сотрудничество в рамках ООН

РАМАЛЛА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Адиль Турсунов посетил Государство Палестина, где встретился с палестинским министром иностранных дел и экспатриантов Риядом аль-Малики, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В ходе встречи в штаб-квартире палестинского внешнеполитического ведомства в Рамалле, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и многостороннего взаимодействия, включая сотрудничество в рамках ООН, СВМДА и других международных организаций.

Палестинский министр заявил о принципиальной поддержке его государством продвигаемых казахстанским председательством инициатив в рамках СВМДА и выразил намерение приложить усилия для проведения плодотворного VI саммита Совещания в октябре этого года.

Рияд аль-Малики поблагодарил Казахстан за постоянную поддержку палестинского народа на всех международных форумах и высоко оценил его положительное голосование в пользу резолюций по палестинскому вопросу в ООН, особенно в период его непостоянного членства в Совете Безопасности, сообщает палестинское агентство WAFA.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и другим актуальным вопросам международной повестки дня.

Стороны условились поддерживать диалог на уровне внешнеполитических ведомств в целях обеспечения условий для дальнейшего расширения и углубления сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.





Фото: пресс-служба МИД РК