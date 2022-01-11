Главы этнокультурных объединений Павлодара: У нас есть Президент, который отвечает за нас

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Лидеры нескольких объединений Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области высказались о событиях последних дней в стране, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что сейчас случилось в Казахстане, для нас было шоком поначалу. Никто из нас не ожидал того, что после демонстраций террористы воспользуются ситуацией и начнут мирный народ толкать на амбразуру, - заявил председатель Павлодарского таджикского областного этнокультурного объединения Хусайн Гулов. – После выступления Президента мы поняли, что есть у нас Глава государства, который отвечает за нас, за нашу жизнь, за наши права, свободу. Он нас не бросил и остался здесь решать проблемы людей».

По словам Х. Гулова, лидеры этого межнационального института в дни беспорядков на месте не сидели. Ассамблея народа Казахстана, руководители этнокультурных объединений проводили разъяснительную работу для сохранения спокойствия и соблюдения правил режима чрезвычайной ситуации. При этом ключевую роль сыграли активные действия акимов Павлодарской области и города Павлодар.

«Важно и то, что наши горожане вовремя поняли ситуацию, проявили спокойствие и больше не стали участвовать в событиях. Кроме того, заводы и магазины работали; проблем с продовольствием не было, так что народ жил спокойной жизнью, за что спасибо руководству города, региона и самих предприятий, где люди были заняты своей работой, - подчеркнул собеседник. – Мы жёстко осуждаем терроризм; у нас, в Казахстане, нет места этому и не должно быть, потому что у нас многонациональный народ. 30 лет мы жили в спокойствии, но всё было омрачено этой ситуацией», - сказал Хусайн Гулов.

Председатель Павлодарского областного финно-угорского этнокультурного объединения Ольга Николашина напомнила, что вся социально-экономическая ситуация напрямую зависит от того, насколько едины руководство Казахстана и его народ. Когда есть консолидация власти с людьми, государству всё по плечу.

«У нас сегодня очень важно уделить внимание духовно-патриотическому и правовому воспитанию, потому что наша культура общения требует глобального изменения. У наших людей, которые занимают высокий пост, влияют на наше правосознание как на граждан, в том числе в СМИ, цензура и цивилизованный язык уходит на задний план: мы можем себе позволить с большого экрана нелестные реплики в адрес кого-то, лидеров другого государства почему-то без оглядки на то, что мы этим самым можем спровоцировать конфликт», - сказала она.

Казахстанцам, по её мнению, очень важно продолжить слушать и слышать друг друга, говорить между собой цивилизованным языком. Без этого граждане дают повод бандитским формированиям, деструктивным организациям проводить бесчеловечные, страшные эксперименты в нашей стране.

«Низкий поклон от нас всех, финно-угров, нашему акиму области и нашему акиму города за то, что они лично вышли бесстрашно к многочисленной толпе и приняли вызов с этими претензиями, выслушали. Потому что, если бы они кого-то выставили вместо себя, это был бы дополнительный мотивационный протест, и может мы с какой-то из южных областей поравнялись бы этими трагедиями», - заключила Ольга Николашина.

Руководитель Павлодарского областного белорусского этнокультурного объединения Любовь Ивановна Богнат призналась, что ей импонирует позиция Президента, который в пик протестов был рассудителен, собран и очень грамотно принимал решения. Он, по словам Любови Ивановны, проявил себя как сильный лидер.

«Наш Президент Касым-Жомарт Токаев принимал решения быстро, оперативно. Думаю, что у него есть команда, которая смогла мобилизоваться и понять, что вообще случилось, быстро реагировать на провокацию, на подстрекательство. Быстро стало понятно, что это всё срежиссировано, имеет определённую финансовую поддержку, что это всё было не разово и было приготовлено не в одночасье, не в один и не в два дня. Постановка на то, чтобы «раскачать» государство», - сказала Л.И. Богнат.

По мнению главы белорусского этнокультурного объединения Павлодарской области, народ Казахстана не так прост и глуп, чтобы ему можно было так просто «запудрить голову». Тут проявился дух единения, который годами складывался, при котором народ объединяли вокруг каких-то дел.

«На период Касым-Жомарта Токаева пришлась и пандемия – сложнейший кризис, тоже критический момент в жизни государства. Теперь сложилась эта ситуация. То, что всё делалось оперативно, что продумывались рациональные шаги, и что было обращение к институтам в рамках ОДКБ с приглашением миротворческих сил - ещё больший шаг к единению с другими народами, государствами», - резюмировала спикер.