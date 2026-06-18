Главу управления здравоохранения ЗКО отстранили от должности за плохой контроль

Об этом сообщила пресс-служба акима Западно-Казахстанской области.

— Согласно распоряжению акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева от 3 июня 2026 года, М. Утешев временно отстранен от исполнения должностных полномочий сроком на один месяц за ненадлежащее осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений, — говорится в официальном сообщении.

На должность руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Мадияр Утешев был назначен два года назад.

Ранее мы писали о ситуации с обнаруженными в Западно-Казахстанской области медицинскими отходами. Незадолго до этого в соцсетях распространилось видео, на котором были запечатлены медицинские отходы и емкости с кровью, выброшенные на открытой местности в ЗКО.

После происшествия специалисты санитарно-эпидемиологической службы, сотрудники полиции и представители экологических органов ЗКО провели совместную проверку и приступили к изучению происхождения отходов, а также их возможного воздействия на окружающую среду. По словам руководителя департамента Динары Жанабергеновой, на месте происшествия было обнаружено в общей сложности 144 единицы медицинских отходов.

Параллельно с проведением проверки в Министерстве здравоохранения сообщили, что расследование факта незаконного сброса медицинских отходов, выявленного в Западно-Казахстанской области, находится на особом контроле.