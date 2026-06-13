Стало известно, кому принадлежали выброшенные под Уральском медицинские отходы

По результатам первичного лабораторного исследования медицинских отходов, обнаруженных вблизи сельского округа Байконыс Байтерекского района Западно-Казахстанской области, опасных микробиологических показателей выявлено не было, передает корреспондент Kazinform.

Об этом сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Динара Жанабергенова.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором были запечатлены медицинские отходы и емкости с кровью, выброшенные на открытой местности.

После происшествия специалисты санитарно-эпидемиологической службы, сотрудники полиции и представители экологических органов провели совместную проверку и приступили к изучению происхождения отходов, а также их возможного воздействия на окружающую среду.

По словам руководителя департамента Динары Жанабергеновой, на месте происшествия было обнаружено в общей сложности 144 единицы медицинских отходов.

— Сотрудники правоохранительных органов, специалисты департамента экологии и наши сотрудники провели совместное обследование места происшествия. Было выявлено 144 медицинских отхода. Совместно с сотрудниками полиции весь обнаруженный материал был изъят. Кроме того, на данной территории были отобраны образцы почвы и направлены на микробиологическое исследование. По результатам первоначальных анализов положительных показателей (то есть признаков опасного заражения) не выявлено, однако исследовательская работа все еще продолжается, — сообщила она в программе «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly.

По словам специалиста, поскольку медицинские отходы могут представлять опасность для окружающей среды, на месте их обнаружения были незамедлительно проведены мероприятия по обеззараживанию.

— Эти биологические материалы могут нанести вред окружающей среде. Поэтому на территории, где были обнаружены медицинские отходы, проведены полные работы по обеззараживанию. В настоящее время все необходимые меры по предотвращению возможной опасности выполнены, а очаг загрязнения полностью обработан, — сказала Динара Жанабергенова.

В ходе проверки было установлено, что обнаруженные отходы принадлежат поликлиникам № 1, № 2 и № 4 города Уральска. Однако на данном этапе фактов нарушения законодательства со стороны указанных медицинских учреждений выявлено не было.

— Поликлиники передают медицинские отходы специализированным предприятиям, занимающимся их утилизацией, на основании заключенных договоров. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках расследования. Деятельность организаций, занимающихся уничтожением медицинских отходов, будет взята под строгий контроль, и в соответствии с законодательством будут приняты необходимые меры, — заявила представитель санитарно-эпидемиологической службы Динара Жанабергенова.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что расследование факта незаконного сброса медицинских отходов, выявленного в Западно-Казахстанской области, находится на особом контроле.