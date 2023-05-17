Главу районного отдела архитектуры и градостроительства оштрафовали на 12 млн тенге за взятку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района осужден за получение взятки от предпринимателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу Туркестанской области.

«5 мая т.г. приговором Байдибекского районного суда осужден за получение взятки руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Досалиев Т. и приговорен к штрафу тридцатикратном размере, что составляет 12 млн тенге. Он признан виновным в получении взятки от предпринимателя в сумме 400 тысяч тенге за беспрепятственное подписание акта приемки объекта в эксплуатацию и общее покровительство по объекту «Строительства спортивного комплекса в селе Агыбет Байдибекского района Туркестанской области», - говорится в решении суда.

Приговор не вступил в законную силу.