Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Главу районного отдела архитектуры и градостроительства оштрафовали на 12 млн тенге за взятку

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Мая 2023, 11:07
Главу районного отдела архитектуры и градостроительства оштрафовали на 12 млн тенге за взятку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района осужден за получение взятки от предпринимателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу Туркестанской области.

«5 мая т.г. приговором Байдибекского районного суда осужден за получение взятки руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Досалиев Т. и приговорен к штрафу тридцатикратном размере, что составляет 12 млн тенге. Он признан виновным в получении взятки от предпринимателя в сумме 400 тысяч тенге за беспрепятственное подписание акта приемки объекта в эксплуатацию и общее покровительство по объекту «Строительства спортивного комплекса в селе Агыбет Байдибекского района Туркестанской области», - говорится в решении суда.

Приговор не вступил в законную силу.


Туркестанская область   Суды   Строительство   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК