Главу государства встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян

23 Ноября 2022, 18:41

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В комплексе «Двин» Главу государства встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Как сообщалось ранее, в рамках рабочего визита в Ереван Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ.

В саммите принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры РФ Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

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