Главред «Orda» получила предупреждение от прокуратуры

- После ряда таких публикаций информационно-аналитического канала «Orda» прокуратура города в письменной и устной форме разъяснила ее главному редактору Бажкеновой Г.А. требования Закона Республики Казахстан «О масс-медиа».

При этом она строго предупреждена о недопустимости нарушений законов страны и наличии уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации по пункту 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса, влекущей наказание до 3-х лет лишения свободы.

Также она предупреждена о том, что за заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, наступает уголовная ответственность по части 3 статьи 419 Уголовного кодекса в виде лишения свободы до 8-ми лет, - отметили в прокуратуре.