    18:59, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Главред «Orda» получила предупреждение от прокуратуры

    Прокуратура города Алматы заявила о том, что в последнее время отмечены факты распространения ложной информации на онлайн-платформах, передает агентство Kazinform.

    Прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    - После ряда таких публикаций информационно-аналитического канала «Orda» прокуратура города в письменной и устной форме разъяснила ее главному редактору Бажкеновой Г.А. требования Закона Республики Казахстан «О масс-медиа».

    При этом она строго предупреждена о недопустимости нарушений законов страны и наличии уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации по пункту 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса, влекущей наказание до 3-х лет лишения свободы.

    Также она предупреждена о том, что за заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, наступает уголовная ответственность по части 3 статьи 419 Уголовного кодекса в виде лишения свободы до 8-ми лет, - отметили в прокуратуре.

    В этой связи прокуратура города призывает граждан и масс-медиа к строгому соблюдению Законов Республики Казахстан и настоятельно просит не распространять ложные, не достоверные сведения, в том числе в публичной среде.

     

    Теги:
    Закон и порядок СМИ Фейки Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
