Главой британской разведки впервые назначена женщина

Премьер-министр Великобритании назначил Блейз Метревели 18-м главой в истории Секретной разведывательной службы, более известной как MI6, и первой женщиной, занявшей эту должность.

В настоящее время она занимает пост генерального директора секции «Q», отвечающей за технологии и инновации в MI6, а ранее занимала руководящую должность в службе внутренней безопасности MI5. Она сменит Ричарда Мура, который покинет службу этой осенью.

Блейз Метревели, как сообщается на сайте британского правительства, - профессиональный разведчик, начавшая службу в MI6 в 1999 году в должности оперативного сотрудника.

Большую часть своей карьеры она провела на оперативной работе на Ближнем Востоке и в Европе. Известно также, что она изучала антропологию в Кембриджском университете.

Ранее Kazinform сообщал, что пост главы британской разведки впервые может занять женщина.