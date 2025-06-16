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    09:19, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Главой британской разведки впервые назначена женщина

    Глава MI6 является единственным публично известным сотрудником британской разведывательной службы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Блейз Метревели
    Фото: sis.gov.uk

    Премьер-министр Великобритании назначил Блейз Метревели 18-м главой в истории Секретной разведывательной службы, более известной как MI6, и первой женщиной, занявшей эту должность.

    В настоящее время она занимает пост генерального директора секции «Q», отвечающей за технологии и инновации в MI6, а ранее занимала руководящую должность в службе внутренней безопасности MI5. Она сменит Ричарда Мура, который покинет службу этой осенью.

    Блейз Метревели, как сообщается на сайте британского правительства, - профессиональный разведчик, начавшая службу в MI6 в 1999 году в должности оперативного сотрудника.

    Большую часть своей карьеры она провела на оперативной работе на Ближнем Востоке и в Европе. Известно также, что она изучала антропологию в Кембриджском университете.

    Ранее Kazinform сообщал, что пост главы британской разведки впервые может занять женщина.

    Теги:
    Великобритания Мировые новости
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
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