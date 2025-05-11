Британскую разведку впервые возглавит женщина

Впервые в истории Секретной разведывательной службы Великобритании, более известной как MI6, ее руководителем станет женщина.

По сообщению британской газеты Telegraph, по меньшей мере две из претенденток являются действующими сотрудницами разведки, в связи с чем их имена не разглашаются.

Одной из кандидаток считается нынешняя глава инженерного подразделения MI6, которую также называют вероятным преемником руководителя ведомства.

Еще одной претенденткой является Барбара Вудворд. Она ранее возглавляла Пограничное агентство Великобритании и в настоящее время занимает пост постоянного представителя Соединенного Королевства при ООН.

Действующий глава MI6 Ричард Мур ранее работал в разведке, затем занимал пост посла Великобритании в Турции, а в 2020 году вернулся в MI6 в качестве руководителя. Его пятилетний срок пребывания в должности завершается в этом году, и поиск преемника осуществляется в ускоренном порядке.

В 2023 году Мур сообщил, что был назначен на пост из полностью мужского шорт-листа, написав в микроблоге «X» (ранее Twitter), что намерен содействовать обеспечению равенства женщин, добившись того, чтобы он был последним главой ведомства, выбранным из исключительно мужского списка.

Барбара Вудворд, являющаяся самой высокопоставленной женщиной на дипломатической службе Великобритании, подвергалась критике за недостаточно жесткую позицию в отношении Китая в период работы послом в Пекине с 2015 по 2020 год.

Окончательное решение о назначении будет принято премьер-министром Киром Стармером по рекомендации старших правительственных должностных лиц, включая министра иностранных дел Дэвида Лэмми и советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.

Служба внутренней безопасности, известная как MI5, имела двух женщин на посту руководителя – Стеллу Римингтон и Элизу Мэннингем-Буллер. Напротив, британская разведка, основанная в 1909 году, имела 17 руководителей, все из которых были мужчинами.

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