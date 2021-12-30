Главные события-2021: чем казахстанцам запомнился уходящий год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими событиями запомнился уходящий год для казахстанцев? Какие политические, культурные и социальные преобразования произошли в стране? Об этом расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

10 января в 9 областях Казахстана, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент прошли выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, в которых приняли участие пять политических партий страны: Народно-демократическая партия «Ауыл», «Nur Otan», «ADAL», «Ак жол» и Народная партия Казахстана.

15 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва.

18 января был утвержден новый состав Правительства. Усиление конкурентоспособности экономики, привлечение инвестиций, развитие новых технологий, экспорта стали главными задачами перед новым Кабмином.

19 января был разработан электронный паспорт вакцинации.

23 января начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. В течение года казахстанцы снимали часть накопленных средств на приобретение жилья или других операций.

26 января состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. На тот момент вакцину получали только совершеннолетние граждане страны.

13 февраля казахстанцам разрешили не брать с собой водительские права и техпаспорт при управлении автомобилем.

19 февраля трагедия случилась в Жамбылской области - во время пожара в городе Жанатасе погибли пятеро детей, которые остались без присмотра взрослых.

25 февраля состоялось пятое заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

1 марта разрешили обучение в комбинированном формате школьникам 1-5 классов общеобразовательных школ и 1-7 классов международных школ.

31 марта по итогам неофициального саммита Сотрудничества тюркоязычных государств была принята Туркестанская декларация.

6 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину от коронавируса.

26 апреля казахстанцы начали прививаться отечественной вакциной QazVac.

26 апреля фильм «Томирис» производства киностудии «Казахфильм» вышел на одной из крупнейших стриминговых платформ.

11 мая режим ЧС был введен в Восточно-Казахстанской области в связи с масштабным пожаром, произошедшем в Риддере.

21 мая прошло заседание ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

18 июня Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом.

25 июня Елбасы Нурсултан Назарбаев получил прививку от коронавирусной инфекции.

4 июля стали известны победители турнира «Казахстан барысы».

19 июля казахстанская певица Рухия Байдукенова одержала победу в международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

23 июля начались Олимпийские игры «Токио-2020», где было разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Казахстанские спортсмены завоевали восемь бронзовых медалей.

25 июля впервые в истории Казахстана стартовали выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

22 августа казахстанские каскадеры «Nomad Stunts» снялись в фильме «Кодекс киллера» с известным американским актером Сэмюэлом Л. Джексоном.

26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов.

28 августа Казахстан установил исторический рекорд по медалям на Паралимпийских играх.

29 августа Президент объявил Днем общенационального траура в связи со взрывами в Жамбылской области.

1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана.

1 сентября казахстанские школьники и студенты начали обучение в традиционном формате.

1 сентября в стране стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения в Казахстане проводится в третий раз.

6 октября в столице РК прошло заседание XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

15 октября Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое в формате видеоконференцсвязи состоялось под председательством Президента Беларуси.

17 октября спускаемая капсула корабля «Союз МС-18» с первым в истории киноэкипажем на борту приземлилась в Казахстане.

7 ноября в Карагандинской области на шахте «Абайская» произошел внезапный выброс метана, в результате которого погибли шестеро шахтёров и двое попали в реанимацию.

10 ноября в Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer.

15 ноября в Казахстане началась вакцинация детей, беременных, кормящих женщин.

28 ноября художественный фильм «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова получил приз жюри на 25-ом Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF).

9 декабря Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

10 декабря Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в органах ЕАЭС.

14 декабря в стране изменились сроки использования пенсионных накоплений.

16 декабря казахстанцы отметили 30-летие Независимости страны.