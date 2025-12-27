Главную новогоднюю елку зажгли в Караганде

На площади Независимости зажгли главную елку города — почти 20-метровая зеленая красавица вспыхнула сотнями огней, ознаменовав старт новогодних торжеств. Высокое праздничное дерево украсили шарами, гирляндами и световыми элементами, а пространство вокруг дополнили декоративные инсталляции, создающие атмосферу зимней сказки.

По сценарию праздника волшебству попытались помешать сказочные антагонисты — Кар Ханшайымы, Боран и Муз. Однако горожане легко «растопили» холод: включенные фонарики смартфонов, смех и аплодисменты быстро вернули празднику теплое настроение.

Фото: Александр Марченко

Кульминацией вечера стало появление Деда Мороза, Снегурочки и символа 2026 года — Красной Огненной Лошади. Именно они зажгли огни на елке и предложили всем присутствующим загадать заветное желание.

Фото: Александр Марченко

— Поздравляю всех с наступающим Новым, 2026 годом! Пусть свет этой елки озарит наш город, а каждый войдет в новый год с улыбкой, здоровьем и верой в лучшее. Мира, удачи и благополучия всем семьям и нашей стране, — обратился к карагандинцам Дед Мороз.

Фото: Александр Марченко

На площади собрались жители и гости города. Карагандинка Анар Искакова пришла на праздник с маленькой дочерью, чтобы вместе почувствовать приближение Нового года.

— Хочу пожелать всем крепкого здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Остальное обязательно приложится, — поделилась она.

Фото: Александр Марченко

Многие карагандинцы привели на площадь своих детей, чтобы показать им главное новогоднее чудо — момент зажжения елки.

— Пусть в каждом доме будет тепло и согласие, в семьях — радость, а в стране — мир и стабильность. Пусть новый год принесет новые возможности и поводы для гордости, — отметил карагандинец Андрей.

Фото: Александр Марченко

Финалом вечера стали выступления местных артистов и яркий фейерверк. Праздничная эстафета продолжилась в Центральном парке, где зажгли огни еще одной елки и открыли линейный каток. Кроме того, в разных районах Караганды в эти дни начали работать городские катки, а новые фотозоны и светящиеся фигуры сделали зимние прогулки по-настоящему новогодними.

Фото: Александр Марченко

Ранее огни главной новогодней елки зажгли в Шымкенте.