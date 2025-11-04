Главное – правильное восприятие: Давид Лория - о подарках игрокам «Кайрата»

— Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Потому что, когда я играл в футбол, такого не было. Сегодня немного другой тренд — подарки за поражения обычно никто не дарит. Тем не менее, это же большой стимул для ребят. Давайте не забывать, что ребята, которым подарили эти подарки, еще очень молодые. Для них это действительно большой успех, и если есть меценаты, готовые как-то отметить их достижения, в этом ничего плохого нет, — пояснил Давид Лория в кулуарах Правительства.

Он добавил, что важно, чтобы футболисты правильно воспринимали подобные жесты.

— Лишь бы ребята, которые получили эти подарки, адекватно это воспринимали и понимали, что спортивный результат достигается не одной игрой, у них много лет впереди, — сказал генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола.

Также Давид Лория прокомментировал информацию о «высоких» зарплатах молодых футболистов.

— Почему вы думаете, что эти молодые ребята, которым подарили машины, получают большие зарплаты? Я вас уверяю, что это миф, — резюмировал Давид Лория.

При этом конкретные суммы контрактов игроков он не назвал.

Ранее мы сообщали о том, что 18-летний вратарь «Кайрата» обогнал по звездности коллег после матча с «Реалом».

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория также высказался о стоимости билетов на футбольные матчи алматинского клуба «Кайрат».