Главный тренер ФК «Иртыш» и несколько футболистов покинули команду

В ФК «Иртыш» рассказали, главный тренер команды Ринат Алюетов и его штаб ушли из команды. Продолжить работу они намерены в «Окжетпесе».

— От имени клуба благодарим главного тренера Алюетова Рината Муратовича и его тренерский штаб за уверенное руководство командой и профессионализм. Вместе мы выполнили поставленную перед нами задачу и вывели клуб в Премьер-лигу. Вернули нашим болельщикам радость, — сообщили в клубе.

Вместе с тем, из команды ушли и несколько игроков. Сообщается, что клуб покинули Владимир Воменко, Нургайни Бурибаев, Адильхан Добай, Мохаммед Енебаев, Нурали Елемес, Владислав Васильев, Еркебулан Тунгышбаев покинули команду, а Арман Кенесов, Мирам Кикбаев и Темирлан Торебек вернулись в свои клубы. Сообщается и о том, что ФК «Иртыш» покинул директор Констатин Горовенко.

— Константин Александрович уделял особое внимание не только основной команде, но и футбольному центру, посещая каждый матч, проводя мастер-классы и организовывая совместные тренировки для развития и интереса местных воспитанников, — отметили в ФК «Иртыш».

Напомним, Ринат Алюетов стал главным тренером ФК «Иртыш» в середине июня 2025 года.