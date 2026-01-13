РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:03, 13 Январь 2026

    Главный тренер ФК «Иртыш» и несколько футболистов покинули команду

    С начала 2026 года с павлодарской футбольной командой «Иртыш» попрощались около 10 игроков. Покинули свои посты также главный тренер и директор клуба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    футбол
    Фото: ФК «Тараз»

    В ФК «Иртыш» рассказали, главный тренер команды Ринат Алюетов и его штаб ушли из команды. Продолжить работу они намерены в «Окжетпесе».

    — От имени клуба благодарим главного тренера Алюетова Рината Муратовича и его тренерский штаб за уверенное руководство командой и профессионализм. Вместе мы выполнили поставленную перед нами задачу и вывели клуб в Премьер-лигу. Вернули нашим болельщикам радость, — сообщили в клубе.

    Вместе с тем, из команды ушли и несколько игроков. Сообщается, что клуб покинули Владимир Воменко, Нургайни Бурибаев, Адильхан Добай, Мохаммед Енебаев, Нурали Елемес, Владислав Васильев, Еркебулан Тунгышбаев покинули команду, а Арман Кенесов, Мирам Кикбаев и Темирлан Торебек вернулись в свои клубы. Сообщается и о том, что ФК «Иртыш» покинул директор Констатин Горовенко.

    — Константин Александрович уделял особое внимание не только основной команде, но и футбольному центру, посещая каждый матч, проводя мастер-классы и организовывая совместные тренировки для развития и интереса местных воспитанников, — отметили в ФК «Иртыш».

    Напомним, Ринат Алюетов стал главным тренером ФК «Иртыш» в середине июня 2025 года. 

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Павлодар Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
