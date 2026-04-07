Главные триумфы казахстанского спорта за минувший год

Золото Шайдорова — первое за 32 года

Главным событием спортивного двухлетия стала победа 21-летнего фигуриста Михаила Шайдорова на зимних Олимпийских играх в Италии. В феврале 2026 года он набрал 291,58 балла и поднялся на высшую ступень пьедестала, опередив японцев Юму Кагияму и Сюна Сато, а также американца Илью Малинина — главного фаворита соревнований.

Для Казахстана эта победа стала первым олимпийским золотом в зимних дисциплинах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов завоевал чемпионство на Играх в Лиллехаммере. И первой в истории страны медалью высшей пробы в фигурном катании — до этого лучшим результатом оставалась бронза Дениса Тена на Олимпиаде-2014 в Сочи.

— Меня переполняет гордость за свою страну, когда флаг Казахстана вознесся на самом почетном месте на Олимпийских играх. И я получил столько теплых слов. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, за такие прекрасные подарки. И, честно, у меня нет слов. Просто огромная-огромная благодарность за поддержку. И для меня это огромная мотивация, чтобы расти дальше и прославлять нашу страну. Всем рахмет, — сказал Михаил Шайдоров в Алматы.

10 золотых медалей чемпионатов мира в 2025 году

Казахстанские боксеры превратили 2025 год в подлинный праздник для поклонников этого вида спорта. По итогам мировых первенств — как под эгидой признанной МОК организации World Boxing, так и IBA — сборная завоевала 10 золотых медалей, выиграла общий зачет объединенного турнира World Boxing и подтвердила статус мировой боксерской державы.

Трехкратной чемпионкой мира стала Назым Кызайбай — уникальное достижение не только для казахстанского бокса, но и для всего спорта страны. Дважды на высшую ступень поднимались Сакен Бибосынов, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Алуа Балкибекова и Аида Абикеева. Примечательно, что Балкыбекова и Абикеева оформили «дубль» в течение одного 2025 года, победив на турнирах обеих организаций.

Мать сразу двух чемпионов братьев Сабырхан Ментай Асилова дала интервью программе «Бүгін LIVE» на телеканале «Jibek joly», где рассказала о своих переживаниях за сыновей.

— Я рада успеху моих детей. Желаю им покорить еще более высокие вершины. Когда они уезжали на состязания, я была уверена, что оба они вернутся чемпионами. Махмуд несколько раз участвовал в соревнованиях. Торехан впервые перешел во взрослую категорию, провел свой первый поединок. Его противники были гораздо старше и опытнее. Когда разговаривала с Махмудом по телефону, сказала: «Махмуд, я тебе доверяю, дай свой братский совет Татошке (Торехан — ред.), подскажи, как выходить на ринг, — сказала Ментай Асилова.

Достижение Ербола Хамитова на Паралимпиаде

Ербол Хамитов вписал свое имя в историю казахстанского спорта, завоевав золотую медаль на зимней Паралимпиаде в Милане. Казахстанский параатлет стал лучшим в гонке преследования по парабиатлону на дистанции 4,5 км в категории «сидя», преодолев трассу за 9 минут 39 секунд. Эта победа стала не просто личным триумфом спортсмена, но и первым в истории Казахстана «золотом» в парабиатлоне на зимних Паралимпийских играх.

Особую ценность этому достижению придает и то, что Хамитов принес стране первую золотую медаль на Играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Ранее на этих же соревнованиях он уже завоевал бронзу в паралыжном спринте, тем самым оформив один из самых ярких результатов в истории казахстанского параспорта. Его выступление стало символом силы духа, упорства и высокого уровня подготовки, а сам Ербол — одним из главных героев нынешней Паралимпиады.

Геннадий Головкин — в Зале боксерской славы

Отдельной строкой в летопись казахстанского спорта 2026 года вошло включение легендарного Геннадия Головкина в Международный зал бокса. GGG стал первым казахстанским боксером, удостоенным этой чести. Его профессиональный рекорд — 42 победы, одна ничья, два поражения, несколько чемпионских поясов. Кроме того, Головкин возглавил организацию World Boxing.

Шайдоров: от «серебра» ЧМ — к олимпийскому золоту

Путь Михаила Шайдорова к олимпийскому чемпионству начался в 2025 году: в феврале 20-летний казахстанец выиграл Чемпионат четырех континентов, а в марте завоевал «серебро» чемпионата мира, повторив высшие достижения легендарных Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой. Именно эти результаты позволили ему получить олимпийскую лицензию и выйти в Милане на пик формы.

Зимняя Азиада в Харбине в начале 2025 года также принесла Казахстану весомые результаты: четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых медалей. Хоккейная сборная прошла весь турнир без поражений. Мужская команда по шорт-треку завоевала первую в истории страны медаль в этом виде спорта.

Титул Рыбакиной

В ноябре 2025 года Елена Рыбакина записала в свою коллекцию трофей, которого не хватало для полного триумфа в женском туре: победу на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. В финале казахстанка разгромила первую ракетку мира Арину Соболенко — 6:3, 7:6 (7:0). Эта победа стала 11-й в карьере и позволила Рыбакиной вернуться в топ-5 мирового рейтинга, а также принесла призовые в 5,325 миллиона долларов.

На протяжении турнира Рыбакина выглядела безоговорочно лучшей: она выиграла все три матча группового этапа, не потеряв ни одного сета, обыграв в том числе Игу Швентек. Казахстанка стала первой представительницей страны, вышедшей в полуфинал WTA Finals за всю историю турнира.

Айдос Султангали — чемпион мира по греко-римской борьбе

В 2025 году Айдос Султангали завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе, что стало единственной победой казахстанцев на взрослых чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах (без учета бокса). Это достижение подчеркивает высокий уровень борцовской школы Казахстана на мировой арене.

Историческая бронза шпажистов на чемпионате мира

Командная бронза мужской сборной Казахстана по фехтованию на рапирах стала одним из наиболее знаковых результатов 2025 года. Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Кирилл Проходов на пути к пьедесталу победили соперников из России, Италии и Франции — ведущих фехтовальных держав мира. В полуфинале казахстанцы уступили сборной Японии с разницей в один укол (41:42). Это лишь вторая в истории независимого Казахстана медаль в фехтовании.

Успехи в ММА

Казахстан продолжает удерживать сильные позиции в мировых смешанных единоборствах. Шавкат Рахмонов остается одним из главных претендентов на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Асу Алмабаев входит в элиту наилегчайшего дивизиона. Молодой боец Алиби Идрис, несмотря на поражение в финале шоу претендентов The Contender Series, получил контракт с UFC. Это свидетельствует о стабильно высоком уровне казахстанской школы MMA.

«Кайрат» в Лиге чемпионов

Второй раз в истории казахстанский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. «Кайрат» из Алматы преодолел квалификационные раунды и попал в основную сетку турнира сезона 2025/26. В рамках группового этапа алматинцы сыграли с «Реалом» — матч, который стал настоящим праздником для казахстанских болельщиков и подтвердил, что клубный футбол страны движется в правильном направлении.

Параллельно в стране продолжается реформа клубного футбола. В рамках директивы Президента Казахстана несколько клубов КПЛ перешли к частным владельцам — «Кайсар», «Кызылжар», «Женис» и «Шахтер». Совокупные инвестиции в клубы составляют от 1 до 18,5 млрд тенге. Открыт новый стадион в Кызылорде на 11 тысяч мест, соответствующий стандартам УЕФА.

2025 год открыл новые имена в казахстанском футболе. Дастан Сатпаев закрепился в основном составе «Кайрата» и сборной Казахстана в 17 лет, вошел в число лучших бомбардиров чемпионата. Стремительный прогресс молодых игроков — один из главных позитивных сигналов для будущего казахстанского футбола.

Другие виды спорта

Паралимпийское и инклюзивное движение Казахстана переживает системный подъем. На Юношеских Азиатских Параиграх сборная завоевала 68 медалей, заняв 5-е место в командном зачете. На Сурдлимпийских играх казахстанцы собрали 25 наград и впервые стали первыми в зачёте по сурдодзюдо.

На чемпионате мира по джиу-джитсу сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей. Казахстанский киберспортивный игрок из состава команды по CS2 выиграл международный турнир IEM Chengdu 2025 и был признан лучшим игроком соревнований — ещё один показатель широты казахстанской спортивной карты.

Рост казахстанского спорта

Период 2025–2026 годов наглядно показал: успехи казахстанского спорта перестали быть точечными вспышками. Олимпийское золото, рекорды в боксе и теннисе, историческое выступление «Кайрата» в Лиге чемпионов, подъем в единоборствах, параспорте и зимних дисциплинах — всё это элементы единой системы, которую государство выстраивает последовательно.

Закон «О физической культуре и спорте», приватизация клубов КПЛ, строительство новой спортивной инфраструктуры в регионах, увеличение финансирования подготовки к Олимпиаде-2026 (13 млрд тенге), развитие детско-юношеского спорта по всей стране — всё это создаёт фундамент, на котором будут расти новые чемпионы.

Михаил Шайдоров, Елена Рыбакина, Назым Кызайбай, Айдос Султангали, бойцы UFC и дебютанты КПЛ — каждый из них пишет собственную страницу казахстанской спортивной истории. И эта история продолжается.