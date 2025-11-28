Главные IT-активы страны: зачем корпорациям следить за Huawei ICT Competition 2025?

Мероприятие, организованное при поддержке компании Huawei, прошло 21 ноября одновременно в Астане и Алматы, определяя будущих представителей Казахстана на международной ИКТ-арене.

В этом году Huawei ICT Competition вновь подтвердил статус одного из самых масштабных студенческих ИКТ-соревнований в стране. В рамках роудшоу организаторы посетили 48 университетов в 19 городах Казахстана, что привело к рекордным 5 245 регистрациям и продемонстрировало устойчивый интерес молодежи к IT специальностям.

Национальный финал прошел в очном формате в Astana IT University для 30 участников и в алматинском Narxoz University — для 156 участников. В рамках отбора финалисты продемонстрировали знания и практические навыки в области сетевых технологий, облачных решений и современных ИКТ-систем. По итогам были определены участники, которые представят Казахстан на региональных и глобальных этапах конкурса.

Для компании Huawei данный конкурс является частью долгосрочной программы по развитию ИКТ-талантов и поддержке локальной экосистемы в Казахстане. В компании отмечают, что формат соревнования позволяет не только выявить сильнейших студентов, но и выстроить системный диалог между индустрией и сферой образования.

— Huawei на системной основе поддерживает развитие ИКТ-экосистемы и подготовку цифровых кадров. Рекордное количество регистраций и высокий интерес со стороны студентов показывают, что ИКТ-направления становятся одним из ключевых векторов профессионального выбора молодежи в Казахстане. Huawei ICT Competition дает студентам доступ к современным технологиям, международным стандартам и отраслевой экспертизе, а рынку — возможность увидеть, где формируется новое поколение цифровых лидеров. Итоги этого года показывают, что у Казахстана сильный потенциал в сфере цифровых навыков, и мы намерены последовательно поддерживать молодых специалистов, которые будут двигать вперед цифровую экономику страны, — поделился генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.

В принимающих университетах подчеркивают, что участие в конкурсе органично дополняет академические программы и позволяет студентам увидеть, как теоретические знания работают в реальных профессиональных задачах. Для вузов это также возможность выстроить долгосрочные партнерства с технологическими компаниями, расширить возможности для стажировок и совместных проектов, а также повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

— Для нашего университета участие в Huawei ICT Competition является важным элементом реализации стратегии по развитию практико-ориентированного образования. Проведение национального финала на нашей площадке позволяет студентам проверить свои знания в условиях реального соревновательного отбора и сопоставить свою подготовку с требованиями индустрии. Партнерство с такими технологическими флагманами, как Huawei, расширяет возможности для стажировок, совместных проектов и в конечном итоге повышает конкурентоспособность наших выпускников, — подчеркнул директор Школы цифровых технологий Университета Нархоз Расим Сулиев.

Huawei ICT Competition — международный студенческий конкурс в области информационно-коммуникационных технологий, который проводится Huawei с 2015 года. Он объединяет университеты и студентов из десятков стран и регионов мира и строится на многоэтапной системе отбора.

По итогам национального финала была сформирована команда, которая продолжит участие в последующих этапах Huawei ICT Competition и представит Казахстан на международном уровне. Таким образом, конкурс становится не только площадкой для соревновательного отбора, но и практическим механизмом выявления и сопровождения молодых специалистов, готовых в ближайшие годы усилить цифровой резерв страны и внести вклад в развитие ИКТ-сектора Казахстана.