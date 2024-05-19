Главы МИД 13 государств призвали Израиль прекратить вторжение в Рафах

Министры иностранных дел 13 стран подписали письмо, предупреждающее Израиль прекратить наземное вторжение в Рафах на юге сектора Газа и разрешить доставлять больше помощи палестинскому населению, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на немецкую газету Süddeutsche Zeitung.

Изданию удалось ознакомиться с текстом письма. За исключением США, четырехстраничное письмо подписали все остальные члены «Большой семерки» (G7) – группы из семи крупнейших промышленно развитых стран.

В письме, датированным 15 мая, направленном министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу, министры призвали правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху смягчить разрушительный и ухудшающийся гуманитарный кризис в Газе, открыв все пограничные переходы для поставок гуманитарной помощи, включая переход Рафах с Египтом, который находится под военным контролем Израиля.

Письмо подписали министры иностранных дел стран G7: Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады, а также их коллеги из Австралии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи и Швеции.

В письме министры подчеркивают право Израиля на самооборону, а также осуждают нападение группировки ХАМАС на юг Израиля, произошедшее 7 октября минувшего года.

Министры также заявили, что отвергают масштабную военную операцию Израиля в Рафахе и предупреждают о возможных катастрофических последствиях для гражданского населения.

Кто еще против наступления в Рафахе?

В пятницу Международный Суд ООН продолжил второй день слушаний по четвертому иску ЮАР против Израиля по обвинениям в совершении геноцида против палестинцев в Газе.

Фото: ICJ

Иск содержит просьбу приказать Израилю прекратить свою операцию в городе Рафах на юге Газы. Представители ЮАР обвинили Израиль в перекрытии КПП Керем-Шалом и Рафах. Израиль неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что действует в соответствии с международным правом, обвиняя ЮАР в ложных заявлениях.

Испания заявила, что не будет разрешать кораблям с оружием для Израиля заходить в свои порты. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес после того, как Мадрид не разрешил судну «Марианна Даника» зайти в порт Картахены на юго-востоке Испании. Сообщалось, что судно перевозит 27 тонн взрывчатых веществ для Израиля.

Война продолжается

Между тем Израиль планирует развернуть больше войск и «интенсифицировать» наземное вторжение в южный Рафах, где сотни тысяч палестинских мирных жителей укрываются в разрушенном войной городе.

В четверг министр обороны Израиля Йоав Галлант после оценки ситуации на границе с сектором Газа заявил, что в Рафах будет переброшено больше войск, поскольку военные продолжают проводить там операцию против ХАМАС.

Фото: Армия обороны Израиля

Также израильские СМИ сообщили о переброске бригады спецназа ЦАХАЛ в Рафах, которая присоединилась к 162-й дивизии, действующей с начала мая в восточной части города.

Командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ожидает, что правительство одобрит расширение наступления в Рафахе.

Международные организации заявляют о резком ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа из-за прекращения работы пограничных переходов, взятых под контроль израильскими военными.

По данным израильского COGAT, подразделения минобороны Израиля, ответственного за координацию действий правительства на территориях, после более чем недели значительного сокращения объема гуманитарной помощи, поступающей в Газу, количество грузовиков снова растет. В частности, в четверг в Газу въехали 365 грузовиков с гуманитарной помощью. Также сообщается об открытии КПП Эрез и Керем-Шалом, а также поступлении помощи из Иордании по сухопутным и морским маршрутам.