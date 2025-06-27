13:32, 27 Июнь 2025 | GMT +5
Главы государств ЕАЭС сделали совместное фото перед саммитом
Акорда опубликовала совместное фото лидеров стран ЕАЭС, сделанное во Дворце Независимости в Минске, передает агентство Kazinform.
Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.
На пленарной сессии форума Глава государства заявил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению партнерства с международными университетами и научными центрами, создавая академическую экосистему для подготовки специалистов нового поколения.
Кроме того он сообщил, что ЕАЭС должен возглавить процессы цифровизации и ИИ.