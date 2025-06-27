РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:32, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Главы государств ЕАЭС сделали совместное фото перед саммитом

    Акорда опубликовала совместное фото лидеров стран ЕАЭС, сделанное во Дворце Независимости в Минске, передает агентство Kazinform.

    Главы государств ЕАЭС сделали совместное фото перед саммитом
    Фото: Акорда

    Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.

    На пленарной сессии форума Глава государства заявил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению партнерства с международными университетами и научными центрами, создавая академическую экосистему для подготовки специалистов нового поколения.

    Кроме того он сообщил, что ЕАЭС должен возглавить процессы цифровизации и ИИ.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда ЕАЭС Беларусь
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают