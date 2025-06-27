Главы государств ЕАЭС сделали совместное фото перед саммитом

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.

На пленарной сессии форума Глава государства заявил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению партнерства с международными университетами и научными центрами, создавая академическую экосистему для подготовки специалистов нового поколения.

Кроме того он сообщил, что ЕАЭС должен возглавить процессы цифровизации и ИИ.