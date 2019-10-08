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Главе государства презентовали планы по благоустройству общественных пространств в столице

8 Октября 2019 16:07
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Главе государства презентовали планы по благоустройству общественных пространств в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Во время посещения Главе государства были презентованы перспективные планы благоустройства и трансформации общественных пространств.

Аким города Нур-Султана проинформировал Президента о реализации основных инфраструктурных проектов и социально-культурном развитии столицы.










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Ключевые слова: Нур-Султан, Акорда, Строительство,
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