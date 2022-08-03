3 Августа 2022 17:17

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус прилетел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус находится с неофициальным визитом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ВОЗ вместе с министром здравоохранения РК Ажар Гиният встретился с акимом города Ерболатом Досаевым, а после посетил КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

«Тедрос Гебрейесус ознакомился с историей вуза в музее КазНМУ. Ректор университета Марат Шоранов рассказал о вкладе старейшего медицинского вуза Казахстана в развитие здравоохранения и в борьбе с пандемией коронавируса», - сообщили в пресс-службе медвуза.

Гендиректор ВОЗ оставил памятную запись в книге почетных гостей вуза. В зале славы имени академика Шарманова Тедрос Гебрейесус встретился с корифеями казахстанской науки и медицины - профессорами КазНМУ. Ответил на волнующие вопросы по поводу развития эпидемиологической ситуации в мире.

«Сегодня в Казахстане реализуется очень много мер по развитию первичной медико-санитарной помощи, качественное и доступное здравоохранение доступны для всех граждан нашей страны, это национальный проект «Здоровье нации» до 2025 года. Все ключевые направления этого национального проекта согласуются с приоритетами основных стратегических документов Всемирной организации здравоохранения на глобальном и региональном уровнях. Ярким примером сотрудничества с ВОЗ является открытие в марте текущего года демонстрационной площадки ВОЗ по ПМСП на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы в Алматинской области. Хочется еще раз поблагодарить лично генерального директора ВОЗ господина Тедроса за поддержку в реализации инициатив Казахстана, включая продвижение декларации Астаны по ПМСП на международном уровне, а также демонстрационной площадки ВОЗ и нашего опыта», - отметила Ажар Гиният.

Ректор КазНМУ Марат Шоранов также поблагодарил главу ВОЗ за оказанное внимание и визит в ведущий медицинский университет Казахстана.

«Прошу принять наши поздравления с выбором вас на второй срок в качестве генерального директора ВОЗ. Вы всегда поддерживали государства-участниц и направляли деятельность ВОЗ в эти быстро меняющиеся времена. С первых дней пандемии ВОЗ оказывала поддержку странам-участницам, в том числе техническую. Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев высоко ценит вашу помощь Казахстану во время пандемии, о чем он говорил во время последней онлайн-встречи с вами в 2021 году и в своих выступлениях на ассамблее ВОЗ. В те времена я работал вице-министром здравоохранения, прошу принять мою благодарность в ваш адрес и вашей команды», - подчеркнул ректор КазНМУ.

Фото: media.cnnchile.com







