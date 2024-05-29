Глава ВКО провел заседание с участием акимов сельских округов

Расширенное заседание с участием акимов сельских округов прошло в Восточном Казахстане. Заседание в таком формате в регионе состоялось впервые, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области.

Один из важных вопросов на заседании - подготовка к предстоящему отопительному сезону. На работы на теплоисточниках и тепловых сетях планируется потратить 20,8 миллиарда тенге. В порядок приведут три ТЭЦ, а также 32 районные и 201 автономную котельные бюджетных организаций.

По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, модернизация 56,2 км тепловых сетей по региону позволит снизить износ на 5%, или до 55,6%.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев отметил, что особое внимание необходимо уделить модернизации системы теплоснабжения Риддера и с учетом прошлых отопительных сезонов устранить все проблемные участки. К слову, на теплоисточнике уже начали капитальный ремонт. В объем работ входит реконструкция котлов поверхности нагрева, вспомогательного оборудования, электрической части. Будет проведена замена и ремонт теплосетей, всего 18,9 км труб на 55 участках. Капитальный ремонт ТЭЦ обойдется в 5,5 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Глава региона подчеркнул, что с населением нужно вести разъяснительную работу, так как наряду с коммунальными службами в подготовке к отопительному сезону жители и сами должны позаботиться о том, чтобы сохранить тепло в своих домах. Ответственность в этом вопросе во многом лежит на местных акимах. Ермек Кошербаев сделал акцент: за всем, что происходит в населенных пунктах, ответственность несут именно акимы.

На заседании был поднят вопрос несанкционированного сброса воды, который произошел в декабре прошлого года на ЛК ГЭС, что привело к подтоплению нескольких жилых домов в Риддере. Тогда собственник пообещал, что все вопросы по возмещению ущерба будут урегулированы. Однако до сих пор ничего не предпринято.

- Была договорённость, что все вопросы будут решены собственником. Мы поверили на слово, но ситуация вышла из-под контроля. Мы должны всеми законными средствами помочь жителям, – подчеркнул глава региона Ермек Кошербаев.

Также глава региона отметил, что нужно проверить состояние всех ГТС: плотин и водохранилищ. Постоянно информировать об их состоянии. За летний период провести ремонтные работы, чтобы в последующем не возникало аварийных ситуаций.

В регионе приступили к программному развитию сельских населенных пунктов. В частности, в 79 малочисленных селах, где имеется 50 и более дворов и школа, в которых никогда не было асфальта, приступят к укладке дорожного полотна. Уже в этом году работа начнется в 25 из них. В этих селах запланированы проекты по благоустройству, такие как модернизация уличного освещения, оборудование тротуаров и установка детских и спортивных площадок.

Вопрос летнего отдыха во время каникул также был поднят на заседании. Всего учебный год завершили свыше 97 тысяч школьников. В этом году будут работать 487 летних лагерей. В загородных детских лагерях отдохнут более 8,5 тыс учащихся. Из них почти семь сотен сельских ребят, завершивших учебный год на отлично, или ставших победителями и лауреатами олимпиад, конкурсов и соревнований, посетят лагерь «Дарын» за счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына» в рамках республиканского проекта «Жаздық жолдама».

Фото: пресс-служба акима ВКО

Руководитель Управления образования ВКО Иннеса Чернышева рассказала, что для 200 детей-сирот, детей оставших без попечения родителей и победителей туристических конкурсов впервые организуют увлекательные туры на теплоходе по Бухтарминскому водохранилищу. Этим летом в регионе будет работать военно-спортивный лагерь в районе Самар.

Ребята смогут провести летний отдых не только интересно, но и познавательно. В этом году продолжится проект «Гостевая семья», который получил много положительных откликов от детей и родителей. Его география расширяется с трех до шести населенных пунктов трех районов Восточного Казахстана. Сто детей из Усть-Каменогорска, Риддера, Глубоковского, Шемонаихинского районов и района Алтай будут совершенствовать свои знания по казахскому языку, проживая в семьях Катон-Карагайского района, а 20 детей из Зайсанского и Тарбагатайского районов будут гостить в семьях Глубоковского района и Риддера, совершенствуясь в русском языке.

Пригласить на отдых в детских лагерях планируется детей из других регионов страны. Начать пилотный проект намерены со школьников, которые проживают в областях, пострадавших от паводков.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Аким области отметил, что географические и климатические условия Восточного Казахстана позволяют отдыхать и укреплять здоровье детей здесь круглый год, что является большим преимуществом. В будущем на востоке страны может появиться казахстанский «Артек».

В прошлом году в Восточно-Казахстанской области произошло 77 лесных пожаров. Уничтоженная огнем площадь составила 502 га на сумму 35,5 млн тенге. Это в 31 раз меньше, чем за аналогичный пожароопасный период 2022 года. По словам начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржана Омиржанова, площадь пожаров и материальный ущерб удалось в десятки раз минимизировать благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников службы пожаротушения и лесных учреждений местного исполнительного органа.

Фото: пресс-служба акима ВКО

В этом году пожароопасный сезон в регионе стартовал с 8 апреля. Для устранения лесных пожаров создано 50 совместных мобильных групп с численностью 279 человек из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. Уже проведено 129 рейдовых мероприятий.

В целом, на расширенном заседании обсужден широкий спектр вопросов от производства пищевой и переработки мясной продукции до азов открытия туристического бизнеса.