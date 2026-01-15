РУ
    Иран ускорит суды по делам задержанных на протестах

    Иранские власти заявили о намерении ускорить судебные разбирательства в отношении лиц, задержанных в ходе недавних массовых протестов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Глава судебной власти Ирана пообещал ускоренные суды по делам задержанных на протестах
    Фото: Fars News

    Глава судебной власти Ирана Голямхосейн Мохсени-Эджеи в среду заявил о необходимости проведения ускоренных судебных процессов по делам подозреваемых, арестованных в связи с акциями протеста, которые официальные власти называют «беспорядками». Его слова были распространены иранским государственным телевидением.

    — Если человек сжег кого-то, обезглавил кого-то и поджег его, то мы должны действовать быстро, — заявил Мохсени-Эджеи во время визита в тюрьму, где содержатся задержанные участники протестов.

    Заявления главы судебной власти прозвучали на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп пообещал оказать помощь протестующим в Иране.

    — Если это задержится на два-три месяца, эффект будет не таким сильным. Все необходимое нужно сделать быстро, — добавил Мохсени-Эджеи.

    Иранские информационные агентства также сообщили, что глава судебной власти выступил за проведение судебных процессов «в открытом режиме» и уточнил, что провел около пяти часов в одном из исправительных учреждений Тегерана, изучая материалы дел задержанных.

    По словам Мохсени-Эджеи, лица, которых власти считают организаторами, подстрекателями и координаторами протестных акций, а также тех, кого обвиняют в террористической деятельности, должны рассматриваться в приоритетном порядке с соблюдением действующего законодательства.

    Правозащитные организации заявляют, что в ходе протестов в Иране были задержаны тысячи человек, и выражают опасения, что судебная система может широко применять высшую меру наказания.

    Официальные власти Ирана не публиковали подтвержденные данные о числе задержанных и характере предъявленных обвинений.

    Ранее мы писали, что ситуация вокруг Ирана и возможного вмешательства США сопровождается ростом напряженности в регионе.  Иран предупредил соседние страны о возможных ударах по американским базам

    Теги:
    Протесты в мире Иран Мировые новости США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
