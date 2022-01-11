Глава Союза отцов: Самый важный вопрос сейчас - это безопасность нашей страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня я рад услышать от Президента Касым-Жомарта Токаева те вопросы, которые волнуют людей давно. Такое мнение высказал председатель республиканского общественного объединения «Союз отцов» Максутбек Айтмаганбет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер считает, что в первую очередь необходимо работать с сельской молодежью.

«Президент уделил особое внимание образованию. Я считаю, что нужно работать с сельской и казахскоязычной молодежью. Наряду с образованием необходимо и воспитание. Проблема сельской и городской молодежи двояка. С социальной точки зрения, к сожалению, есть большая диспропорция. Когда-то у нас было Министерство регионального развития. Зря его закрыли. Они бы работали с регионами», - сказал Максутбек Айтмаганбет.

По его словам, самое главное для людей сейчас - чувствовать себя в безопасности.

«Самый важный вопрос сейчас — это безопасность нашей страны. Как видите, мы обращаемся к вооруженным силам других стран. Мы были вынуждены это сделать, мы это понимаем только сейчас. Поэтому важнейшим на сегодня вопросом является реформа органов безопасности страны. КНБ, Национальная гвардия, армия и полиция всегда должны быть готовы к полной защите независимости нашего государства. Мы не смогли противостоять террористам. В силовых структурах есть предатели. Был саботаж. А если начнется война?! Поэтому этот вопрос является наиболее актуальным. Если каждый казахстанец не будет чувствовать себя в безопасности, семьи начнут уезжать в более безопасные страны. Этот вопрос очень важный, остальные решаются», — сказал председатель РОО «Союз отцов».

Он также подчеркнул, что мирных демонстрантов не следует путать с террористами.

«Людей, которые маршируют мирно, не следует путать с террористами. Их использовали террористы и антиправительственные элементы. Сейчас есть информация, что около десяти тысяч человек были арестованы. Вероятно, некоторые из них шли мирно, главное, чтобы их тоже не наказали. Я считаю, что должен быть открытый суд. И, конечно же, террористы должны быть осуждены», — заявил он.

Максутбек Айтмаганбет прокомментировал понятие «государство, которое прислушивается к голосу народа».

«Я рад услышать от Президента вопросы, которые волнуют людей, и то, что было сказано давно. Отныне все вопросы должны обсуждаться открыто. Не будем забывать, что в казахском языке есть поговорка «Халық айтса, қалт айтпайды» («Народ не говорит пустое, если говорит, то дельное»). Понятие «государство, которое прислушивается к голосу народа» правильное. Однако необходимо быстро изучить услышанное, понять проблему и принять конкретные решения. В противном случае это останется только лозунгом», — сказал спикер.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК по ссылке .







